مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثي تصادم بالبحيرة

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه في الحال، بينما أصيب 7 أشخاص آخرون بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادثي تصادم بمركزى بدر وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفيات، وتحررت المحاضر اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، أمام كوبرى البيضا، اتجاه الإسكندرية، مما نتج عنه إصابة 7 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: محمود محمد عبدالعزيز الخطيب، 32 عاما، محمد نصر أحمد نصار، 34 عاما، محمد سعيد على محمد، 31 عاما، عزت جمعة عبد الزين، 35 عاما، شعبان جمعة عبد الزين، 32 عاما، محمد فوزي عبدالعزيز، 27 عاما، محمد جمعة أبو حسين، 38 عاما، وجميعهم مقيمون مركز أبو حمص، ومصابون بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

كما لقي ثروت ممدوح يونس عبدالقادر، 34 عاما، مقيم مركز حوش عيسى مصرعه جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، بطريق النعناعي بمركز بدر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.