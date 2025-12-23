قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكانش بيحصل.. أحمد موسى: واحدة من أكبر حاويات العالم عدت اليوم من قناة السويس
بالصور.. صدى البلد يكرم اتحاد الريشة الطائرة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم لـ Air Badminton
أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
أخبار العالم

السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية

الديب أبوعلي

أكد السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، أن الأرض الفلسطينية تمر بمرحلة شديدة الخطورة في ظل أوضاع إنسانية وسياسية غير مسبوقة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، وما خلّفه من دمار واسع في قطاع غزة، طال البنية التحتية والمنازل والمرافق الصحية والتعليمية.

وشدد اللوح خلال لقاء عقده مع عدد من الإعلاميين والصحفيين والمحللين السياسيين، استعرض خلاله التطورات الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، على أن مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون في مخيمات نزوح مكتظة، في ظروف قاسية تتسم بالجوع والمرض ونقص الدواء وشحّ مواد الإيواء، إلى جانب معاناة قاسية من البرد، في ظل سياسات ممنهجة من التطهير العرقي والتهجير القسري.

ولفت إلى أن هذه المأساة تترافق مع تصاعد خطير في الاستيطان والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فضلًا عن الحصار المالي المفروض على دولة فلسطين، مؤكدًا أن هذه السياسات تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وشدد السفير اللوح على أن وحدة الأرض والشعب الفلسطيني تمثّل حقًا ثابتًا لا يقبل المساومة أو التجزئة، مؤكدًا أن أي ترتيبات سياسية أو إدارية لا تضمن هذه الوحدة تفتقر إلى الشرعية الوطنية والقانونية.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني، رغم حجم المعاناة والدمار، ماضٍ في طريقه للخروج من “نكبة غزة” نحو الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، تحت قيادة الرئيس محمود عباس، وبإرادة وطنية صلبة لا تنكسر.

وأشار إلى أن اعتراف 160 دولة حتى الآن بدولة فلسطين يشكّل إنجازًا سياسيًا ودبلوماسيًا مهمًا، ودليلًا على عدالة القضية الفلسطينية، وعلى التقدّم المتواصل نحو تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة ذات السيادة.

السفير دياب اللوح دياب اللوح فلسطين القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي قطاع غزة الاستيطان الضفة الغربية القدس المحتلة

