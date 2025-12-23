وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية

علق عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تقدم مصر 47 مركزا عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2025.

وقال عمرو طلعت في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" تقدم مصر 47 مركزا في مؤشر الحكومة الرقمية إنجاز كبير ".

وتابع عمرو طلعت :" مؤشر نضج الحكومة الرقمية يقيس 4 محاور ومنها البنية التحيتية الرقمية ومدى التطور فيها ومدى جاهزيتها، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية المرقمنة ".

وأكمل عمرو طلعت :" نعمل على بناء القدرات والتدريب وتشجيع الفكر الإبداعي"، مضيفا:" تقدمنا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية هو نتاج لقدرتنا على تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التي تم إطلاقها ".

ولفت عمرو طلعت:" البنك الدولي أجرى تقييما جديدا في 2025 قفزنا فيه للمركز 22 على مستوى العالم في مؤشر نضج الحكومة الرقمية ".

وتابع عمرو طلعت :" متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجا بيت / ثانية ، والاستثمارات في قطاع البنية التحييتة الرقمية خلال السنوات املاضية تزيد عن 6.3 مليار دولار ".

