ترامب: لو لم أكن رئيسا لتحول الصراع الأوكراني إلى حرب عالمية ثالثة
إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025
الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتعد.ي على والدته بالضر.ب في كفر الشيخ
هل مؤخر الصداق يحق للمرأة إذا توفي زوجها؟.. الإفتاء تجيب
إقبال كثيف في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائي وأمني كامل
متحدث الخارجية لـ صدى البلد: تحركات مصرية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
حسين الشحات: زيزو لاعب كبير يقدر يشيل فريق لوحده
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
بن غفير يوزع حلوى في الكنيست بعد إقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
أحمد الكاس عن خسارة منتخب الناشئين أمام إنجلترا: أتحمل المسؤولية كاملة

أعرب أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، عن حزنه الشديد عقب خسارة الفراعنة أمام منتخب إنجلترا بنتيجة (3-0)، في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في قطر.

الكاس: بذلنا مجهودًا كبيرًا ولكن هذه هي كرة القدم

قال الكاس في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة إن المباراة كانت صعبة للغاية أمام منتخب قوي يمتلك إمكانيات عالية، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب المصري قدموا كل ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية. وأضاف: “بذلنا جهدًا كبيرًا طوال اللقاء، لكن هذه هي كرة القدم، ليست دائمًا تُنصف من يجتهد.”

تحمل المسؤولية والاعتذار للجماهير

وأكد المدير الفني لمنتخب الناشئين أنه يتحمل مسؤولية الخسارة كاملة، مشددًا على أنه لا يوجه أي لوم للاعبين، حيث قال: “أعتذر لأن اللاعبين لم يتمكنوا من تحقيق نتيجة جيدة، ولكن لا أحملهم المسؤولية، فأنا المسئول الأول عن الخسارة.”
 

كما وجه الكاس رسالة شكر إلى الجماهير المصرية التي ساندت المنتخب منذ بداية البطولة، مضيفًا: “أشكر الجماهير على دعمهم لي وللاعبين، فهم مستقبل مصر، والخسارة لا تعني أنهم غير جيدين.”

تأثير الهدف المبكر وأمل جديد للمستقبل
 

وأشار الكاس إلى أن الهدف المبكر الذي سجله منتخب إنجلترا في الدقيقة 14 أربك حسابات الفريق وأثر على الأداء العام، خاصة بعد إلغاء هدف مصري بداعي التسلل في الشوط الأول. 

وأضاف: “الهدف الأول أربكنا، ثم استغل المنتخب الإنجليزي المرتدات ليسجل أهدافًا أخرى، لكننا سنواصل العمل والتطوير.”

خسارة بثلاثية وخروج مشرف

وانتهت المباراة بفوز إنجلترا بثلاثية نظيفة، سجلها ريجان هيسكي هدفين في الدقيقتين 14 و55، وأليخاندرو رودريجيز الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وختم الكاس تصريحاته قائلاً: “الحزن موجود لكننا سنتعلم من التجربة، وسنبذل أقصى جهد في المستقبل لإسعاد الشعب المصري.


 

