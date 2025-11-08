قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو
مؤتمر المناخ كوب 30.. البرازيل تستضيف 50 ألف مشارك بالحاويات والسفن والمدارس وثكنات الجيش
بعد اعتراف ترامب بدور واشنطن.. إيران توجه رسالة حادة إلى مجلس الأمن
القبض على سائق ميكروباص سمح لشخص بالتشبث بالسيارة مرتدياً حذاء تزلج
ضرب وإتلاف.. إيداع الملاكم ووالده في قضية تعدي بيفرلي هيلز قفص الاتهام
هل التوبة والندم تمحي الصلوات التي لم يؤدها الشخص؟..دار الإفتاء توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

علاء نبيل: طموحات منتخب الشباب بلا حدود في كأس العالم

علاء نبيل
علاء نبيل
باسنتي ناجي

كشف علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم عن طموحات الشباب في كأس العالم

كأس العالم

وقال علاء نبيل في تصريحات إذاعية: “طموحات منتخب الشباب بلا حدود في كأس العالم ”.

علاء نبيل: سعداء باهتمام الجمهور بمنتخب مصر في كأس العالم للناشئين

وكان قد عبر علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته بما يقدمه منتخب مصر في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، بعد الفوز في المباراة الأولى على هايتي، والتعادل أمام فنزويلا في اللقاء الثاني.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة منتخب مصر ضد نظيره فنزويلا في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة 7 نوفمبر 2025، على أرض ملعب أسباير زون، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي تستضيفها دولة قطر.

وقال علاء نبيل في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن المذاع على قناة DMC : "كنت سعيد بالتعليقات على مستوى منتخب الناشئين".

وتابع: "سعيد بكل ما قدموه اللاعبين في مباراة فنزويلا، وقفوا على رجليهم وسجلوا التعادل بعد التأخر بهدف، وقدموا أداء متميز".

وأكمل: "فنزويلا منتخب قوي للغاية، وفريق كبير وقدموا مباراة رائعة، وحققوا انتصار على إنجلترا في اللقاء الأول".

واستكمل: "الجمهور المصري سعيد بالأداء، وكان عندنا ثغرات في المباراة الأولى، والجهاز الفني حاول سد تلك الثغرات وحلها، وقدمنا مباراة رائعة وأوجه التحية للجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس واللاعبين".

وذكر: "لدينا لاعبون متميزين، ظهير أيمن وظهير أيسر أدهم ومهند لاعبان من طراز عالي، قوة وسرعة، وطموحنا كل مرحلة بمرحلتها، وعقب الانتهاء من الدور الأول نركز على الدور التالي وهكذا، والطموح إلى ما لا نهاية".

وعن بطولة كأس العرب في قطر.. قال: "مستوى الملاعب في قطر على أعلى مستوى، وكل التوفيق لمنتخب مصر المشارك في البطولة".

بهذا التعادل رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة 4 في صدارة ترتيب جدول المجموعة الخامسة بكأس العالم تحت 17 سنة، فيما جاء فنزويلا في المركز الثاني بنفس الرصيد ويفصلهما الأهداف المسجلة، ويحل منتخب إنجلترا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ومنتخب هايتي في المركز الأخير بدون رصيد.

علاء نبيل الاهلي الزمالك

