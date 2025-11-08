12 قضية.. إيقاف القيد يطارد الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي

يواجه نادي الزمالك قضايا عديدة قد تتسبب في إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة مما يُصعب موقف النادي على مستوى الصفقات الجديدة.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن مؤخرا عن قضية رابعة تمنع نادي الزمالك من قيد الصفقات الجديدة.

إيقاف قيد نادي الزمالك بقرار من الفيفا جاء بسبب 3 قضايا رفعها مساعدي المدير الفني السابق البرتغالي جوزيه جوميز.

وتتراوح مستحقات المساعدين ما بين 60 إلى 70 ألف دولار بالإضافة إلى الفوائد علي أن يتم رفع الإيقاف عن الزمالك فور دفع المستحقات للمساعدين، وهو ما ينطبق أيضا على القضية الرابعة.

وتعرض في وقت سابق نادي الزمالك لإيقاف قيد خلال الساعات الماضية بسبب مستحقات مساعدي جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق وكذلك مستحقات جوزيه جوميز نفسه فكان إجمالي القضايا 3 قضايا.

ويواجه الزمالك قضايا عديدة تهدد بإيقاف قيد الزمالك جاءت علي النحو التالي:

السويسري جروس ومساعديه

سامسون أكينيولا

السنغالي إبراهيما نداي

التونسي فرجاني ساسي

البولندي كونراد ميشالاك

مستحقات محمد أشرف روقا

نادي أيك السويدي المنتقل منه عمر فرج

نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي المنتقل منه شيكو بانزا

نادي أوليكساندريا الأوكراني المنتقل منه خوان بيزيرا

نادي اتحاد طنجة المغربي المنتقل منه عبد الحميد معالي

نادي نهضة الزمامرة المنتقل منه صلاح الدين مصدق

مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز

الزمالك يواجه الأهلي في نهائي السوبر

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع الزمالك، مساء غد الأحد بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة غدا الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري ، عقب فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر، بعدما نجح الأخير في تخطي سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



القنوات الناقلة لنهائي الأهلي والزمالك بكأس السوبر

وتُذاع مباراة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك عبر عدة قنوات جاءت على النحو التالي:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب.