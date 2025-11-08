قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظلم كبير جدا.. ناصر ماهر يعلق على عدم انضمامه لقائمة المنتخب
ولادة صعبة.. محمد محمود عبد العزيز يعلن تعرض زوجته لأزمة صحية
كأس السوبر المصري.. نوفمبر وش السعد على مدربي الزمالك الاستبن
نهاية الحقد والغيرة.. تفاصيل الحكم بالإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم بالمنيا
بسبب الزحام..المتحف الكبير يقصر حجز تذاكر العطلات على الموقع الإلكتروني
العملات الرقمية تتكبد خسائر أسبوعية حادة وسط ضغوط اقتصادية أمريكية
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل السوبر النهائي .. خالد طلعت يكشف مفاجأة بشأن الأهلي..تفاصيل

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن فوز فوز الأهلي على الزمالك 3-0 بطولة 2011.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بعد فوز الأهلي على الزمالك 3-0 بطولة 2011 ، الأهلي يتقدم للمركز الثاني بفارق نقطة عن المقاولون والأهلي له مباراة مؤجلة ، والزمالك يتراجع للمركز 12 في جدول الدوري ولعب كل مبارياته !!!".

وإليكم الأرقام:

الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها غدًا الأحد على ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وخلال المران الختامي، يطبق أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق، الخطة النهائية للتتويج باللقب، والتي ترتكز على إغلاق مفاتيح لعب الأهلي سواء على الأطراف أو في عمق الملعب، مع الاعتماد على التحولات السريعة والهجمات المرتدة لاستغلال المساحات خلف دفاع الفريق الأحمر.

ويهدف عبد الرؤوف، من خلال خطته إلى مباغتة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، وتسجيل هدف مبكر يمنح الفريق الأفضلية، مع السعي لحسم المباراة في الوقت الأصلي دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح، خاصة في ظل الضغط البدني الذي يعاني منه عدد من لاعبي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

الونش وإسماعيل يقودان دفاع الزمالك

واستقر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي والمقررة غدًا الأحد على ستاد محمد بن زايد بأبو ظبي.

وقرر عبد الرؤوف الإبقاء على ثنائي خط الدفاع الذي شارك في مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز، وهما محمود حمدي "الونش" ومحمد إسماعيل، بعد الأداء القوي الذي قدماه خلال اللقاء.

وجاء قرار المدير الفني في إطار سعيه للحفاظ على الاستقرار الدفاعي للفريق، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في إيقاف خطورة هجمات بيراميدز والسيطرة على مفاتيح لعبه الهجومية طوال المباراة الماضية.

ويأمل عبد الرؤوف أن يواصل لاعبو الخط الخلفي نفس الصلابة والانضباط التكتيكي أمام الأهلي، في قمة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة المصرية لحسم لقب كأس السوبر المصري.

الاهلي الزمالك خالد طلعت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

البطاقة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

ترشيحاتنا

الأهلي

نجم الأهلي على رأس قائمة مالي لمواجهة الأردن وديًا

الزمالك

ناقد رياضي : اوعى تطلع الزمالك من الحسبة

منتخب السيدات

3 محكمات مصريات يشاركن في إدارة منافسات بطولة اتحاد شمال إفريقيا للسيدات

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد