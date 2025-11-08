الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك

حرص وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادى الاهلي ، على عقد اجتماع مع أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق، قبل تدشين ظهوره الأول بالقميص الأحمر فى مباراة نهائى كأس السوبر أمام الزمالك غداً الأحد.

وليد صلاح الدين ، أكد لـ زيزو أنه يثق فى شخصيته على مواجهة الضغوط المتوقعة فى أول لقاء قمة يخوضه أمام ناديه السابق، مشدداً عليه ضرورة الابتعاد عن التأثر بالضغوطات وافتقاد التركيز فى أي لحظات المباراة.

من جهته وعد زيزو مدير الكرة بالتركيز طوال المباراة، مؤكداً أنه يتعامل بشكل احترافى، ولن يسمح لأي شخص، مهما كان، أن يبعده عن هدفه بالتتويج بالبطولة الأولى مع الأهلى.

سيكون السوبر المصري شاهدا على أول قمة لأحمد سيد زيزو بقميص الأهلي ضد الزمالك منذ الانضمام إليه في يونيو الماضي، وكانت الإصابة قد حرمت زيزو من قمة الدوري الماضية بسبب الإصابة، والتي انتصر فيها الأهلي بنتيجة 2-1 ، وسبق وأن لعب زيزو القمة بقميص الزمالك في 18 مباراة بمختلف البطولات، سجل 4 أهداف وصنع 2.