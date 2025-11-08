قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاطمة غانم تضمن أول ميدالية لمصر في ألعاب التضامن الإسلامي
تايوان تتعقب 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن
الأرصاد: طقس خريفي معتدل وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار واستقرار حتى الثلاثاء
محلل سياسي: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربي ودولي واسع
بنداري: مصر تستحق .. بدأنا التوعية من المدارس ووصلنا للجاليات بالخارج
رفعتوا راسي قدام تاليه.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بفرنسا
الشكاوي الحكومية تتدخل لحل استغاثات المواطنين في الصحة والإسكان والحماية الاجتماعية
اليوم .. النطق بالحكم على قاتـ.لة أطفال دلجا الستة وزوجها بعد استطلاع رأى المفتى
إقبال كثيف من المصريين بالسعودية للتصويت في انتخابات مجلس النواب
سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
توروب يخشي مصيرهم .. 11 مدربا أجنبيا فشلوا في حصد ألقاب مع الأهلي
رياضة

أحمد الصغيري: إمام عاشور الأفضل في مصر.. وهذا سبب تراجع أداء زيزو مع الأهلي

زيزو مع اشرف بن شرقي
زيزو مع اشرف بن شرقي

قال أحمد الصغيري لاعب زد الحالي وأسوان وفاركو السابق، إن أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك، مشددًا على أن الفارق بين الأهلي والزمالك وأي نادي آخر في مصر هو البطولات، لذلك فإن أي لاعب هدفه الانتقال لأيًا منهما من أجل الفوز بالألقاب.

وتابع "الصغيري" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الاحتراف سهل من عملية انتقال لاعبين من الأهلي إلى الزمالك والعكس، الأمور أصبحت طبيعية، وأي لاعب لا يستطيع ناديه الحفاظ عليه تكون هناك فرصة كبيرة للانضمام للمنافس.

وأضاف لاعب زد الحالي: لم اتفاجىء من أي صفقة انتقال بين لاعبي الأهلي والزمالك لأنها كانت متوقعة، كصفقتي بن شرقي وإمام عاشور، سوى في صفقة احمد سيد زيزو، لأنها كانت انتقال مباشر وهو ما لم يحدث من وقت طويل، واللاعب كان أسطورة عند جماهير الزمالك.

زيزو مع الاهلي 

وواصل لاعب أسوان وفاركو السابق: النقلة من الزمالك إلى الأهلي هي سبب تراجع أداء زيزو مع الأحمر، وهذا هو المتوقع، زيزو كان النجم الأهم في الأبيض، لكنه حاليًا أحد نجوم الأهلي، لذلك سيأخذ وقتًا من أجل التأقلم والوصول للمستوى المعتاد منه.

وأردف: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر حاليًا حتى إصابته، هو بروفايل مختلف عن كل لاعبي الكرة المصرية، تشعر كإنه جعان كورة ولا يشبع من اللعب، لذلك هو الأفضل، الثنائي وليد الكرتي وناصر ماهر هم الأفضل في خط الوسط حاليًا في مصر.

واختتم أحمد الصغيري حديثه: أتمنى توفيق ربنا في اللعب لأحد الثلاثي الكبار واللعب بقميص منتخب مصر يومًا ما، مبروك التأهل لكأس العالم 2026 وإن شاء الله البداية تكون بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

