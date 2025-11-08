أحمد الطيب يشيد بلاعبي الزمالك وجماهيره.. ويؤكد: خروج زيزو وإمام خسارة كبيرة

أشاد المعلق الرياضي أحمد الطيب، بلاعبي نادي الزمالك وجماهيره ، بعد المستوى الذي قدموه خلال لقاء بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

وكتب أحمد الطيب، عبر حسابه على فيسبوك: “عن حب واقتناع !! راهنت على عودة فتوح ودونجا وحسام عبد المجيد وعمر جابر وعوّاد، للمستوى الأفضل فى مراكزهم على مستوى مصر مع الزمالك وقد كان”.

وتابع: “وفى الطريق أحمد حمدى ومحمد السيد الى جانب محمد شحاته.. غريب أمر هذا الجمهور الاستثنائى سواء فاز فريقه أو خسر قدره وقيمته عند جماهيره، ليس لها مثيل أو بديل فعلاً الحب لا يشترى”.

واختتم الطيب، قائلا: "مؤكد خروج زيزو وإمام عاشور خسارة كبيرة، لكن بكل الحب تمنّوا لهم التوفيق سواء مع الأهلى او منتخب مصر هى دى قلوب الزملكاوية قلوب حلوة".

تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري ، عقب فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر، بعدما نجح الأخير في تخطي سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة غدا الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.