مسئول أمريكي: إسرائيل لن تشرف على مساعدات غزة
وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان دعم وحدة السودان ورفض أي كيانات موازية
لليوم الثاني .. سفير مصر بالإمارات يستعرض سير انتخابات النواب بالخارج
وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالسوبر
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
نهائي السوبر المصري.. موعد مباراة الأهلي والزمالك

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر، بعدما نجح الأخير في تخطي سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد. 

موعد نهائي كأس السوبر المصري

من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة غد، الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام:

الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

