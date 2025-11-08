إلهام شاهين بعد زيارة الكنيسة القبطية : بنتعلم منكم ثقافة المحبه دون تميز

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة شكر وتقدير إلى الأنبا يوسف، مطران جنوب أمريكا، بعد الدعوة التي وجهها لعدد من الفنانين المصريين لزيارة الكنيسة المصرية الأرثوذكسية في ناشفيل.

وكتبت إلهام شاهين في رسالتها على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»: «شكرًا جزيلًا للدعوة الكريمة من الأنبا يوسف مطران جنوب أمريكا للفنانين المصريين لزيارة الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بناشفيل، وشكرًا للآباء المحترمين على كلماتهم عن الفن الراقي وتأثيره في المجتمعات، وعن نشر ثقافة السلام والاحترام والتسامح والتكافل الاجتماعي والمحبة بين البشر».

وأضافت: «نتعلم منكم الكثير من مشاعركم الإنسانية الطيبة، ومن عقولكم المستنيرة التي تجمع ولا تفرق، وتزرع الخير والمحبة بين البشر دون أي تمييز أو عنصرية، وتساعد الجميع دون تفريق بصرف النظر عن عقيدتهم أو جنسياتهم، ثقافة حب الإنسان لأخيه الإنسان في أي مكان وزمان«.