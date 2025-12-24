رئيس الأهلي صبور يُحذّر: ضعف الملاءة المالية يُهدّد استقرار سوق العقارات

حذّر المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، من أن انخفاض الملاءة المالية لبعض شركات التطوير العقاري يمثّل خطرًا على المطورين والسوق ككل، مؤكدًا أهمية وجود كيانات قوية وقادرة على الالتزام بتعهداتها؛ لضمان استقرار السوق وحماية حقوق العملاء.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «DMC»، أن مصر تضم نحو 110 ملايين نسمة، إلى جانب ضيوف الدولة، وهو ما يتطلب مشاركة فعّالة ومستمرة من القطاع العقاري لتلبية الطلب المتزايد على السكن والخدمات، خاصة في ظل كون المصريين يعيشون على نحو 7% فقط من مساحة الدولة.

وتابع أن الدولة تستهدف زيادة الحيز العمراني السكني إلى 14% بدلًا من 7%، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام شركات التطوير العقاري، ويعزّز فرص النمو والاستثمار في السوق المصري.

وأكد أن انخفاض أسعار فائدة الإقراض من شأنه أن يجعل التمويل العقاري أكثر جذبًا للمواطنين، ويسهم في تنشيط الطلب ودعم حركة البيع والشراء داخل السوق العقاري.