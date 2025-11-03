تعليق إلهام شاهين على تتويجها بلقب سفيرة السينما المصرية

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها البالغة بحصولها على لقب سفيرة السينما المصرية والفن العربي ، على هامش تكريمها فى المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، “شكرا المهرجان المصرى الأمريكي اللسينما والفنون على هذا اللقب الغالى جدا.. وكل الشكًِر والتقدير والإحترام لجمهورى المحترم من الجاليات المصريه والعربيه بأمريكا عل التصويت لى للحصول على لقب سفيرة السينما المصرية والفن العربي.. شرف كبير لى وأتمني أن أكون دائما عند حسن ظنكم بى لأكسب دائما ثقتكم وإحترامكم.. وإن شاءالله نلتقى دائما على فن جميل.. ويكون هذا المهرجان هو جسر التواصل بيننا وبينكم دائما.. تجمعنا المحبه والإنسانيه والإحترام .. تشرفت بلقائكم.. شكرا لمحبتكم وإستقبالكم الرائع للفنانين المصريين”

إلهام شاهين تشيد بإفتتاح المتحف المصري

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن فخرها واعتزازها بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أنه يمثل صرحًا عالميًا يعكس عظمة مصر وتاريخها الممتد عبر العصور.

وقالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية من البداية" الذي تقدمه الإعلامية أميرة مجدي عبر قناة الشمس: المتحف صرح عظيم وشيء مشرف لمصر والتاريخ، إن يبقى في متحف كبير بهذا الحجم هو الأكبر مساحة بين كل متاحف العالم علشان يستوعب العدد الكبير من التحف الأثرية".

وأضافت إلهام شاهين،.أن المتحف يعبر عن مكانة مصر باعتبارها تحمل أكثر من نصف آثار العالم، مشيرة إلى أن هذا المشروع يجسد اهتمام الدولة بالحفاظ على تراثها العريق وتقديمه للعالم في أبهى صورة.