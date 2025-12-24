قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مستوى غير مسبوق .. أسعار الذهب تواصل الصعود محليًا وعالميًا

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

واصل الذهب تعزيز مكاسبه ليسجل مستويات غير مسبوقة على المستويين العالمي والمحلي.

وخلال التداولات، لامست أسعار الذهب مستوى يقترب من 4500 دولار للأوقية، في ظل تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا.

وجاء هذا الأداء في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات ملحوظة، مع ترقب المستثمرين لتطورات الملفات السياسية والاقتصادية المؤثرة على اتجاهات الاستثمار.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الاربعاء 24-12-2025، ضمن نشرته الخدمية اليومية

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4491 دولارًا.


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5126 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5980 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6834 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.840 ألف جنيه.

وتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

