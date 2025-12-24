تفوّق هجومي.. «شبانة» يُهاجم المُنتقدين: الأرقام تفضح المُشككين في أداء الفراعنة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر يقدم مستويات هجومية مميزة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشددًا على أن التشكيك في أداء المنتخب أو في الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أمر غير مقبول، خاصة في ظل الأرقام والإحصائيات التي تعكس واقعًا مختلفًا تمامًا عما يردده البعض.

وقال “شبانة”، خلال تصريحاته في برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «cbc»، إن فوز منتخب مصر الأخير يُعد فوزًا «عظيمًا» بكل المقاييس، موضحًا أن المنتخب عانى فقط من سوء توفيق في إنهاء الهجمات، رغم التفوق الواضح في الشكل والأداء الهجومي.

وأشار إلى أن منتخب مصر يُعد أكثر المنتخبات صناعةً للفرص التهديفية في البطولة حتى الآن، مؤكدًا أن الأداء الهجومي للفراعنة كان أفضل حتى من أداء منتخب المغرب أمام جزر القمر.

وأضاف أن المنتخب المصري سدد 55 تسديدة على المرمى، وخلق 8 فرص محققة للتسجيل، وهو الرقم الأعلى في بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ نسخة عام 2010، وذلك بحسب إحصائيات موقع «أوبتا» العالمي المتخصص في الأرقام والتحليل.

وفي المقابل، أوضح “شبانة” أن منتخب المغرب لم يصنع سوى 15 هجمة، منها فرصتان خطيرتان فقط على المرمى، ما يعكس الفارق الواضح في الفاعلية الهجومية بين المنتخبين.

وتطرّق “شبانة” إلى الانتقادات التي وُجهت إلى المدير الفني حسام حسن، خاصة بعد قراره بتغيير إمام عاشور، مؤكدًا أن الهجوم على المدرب كان مبالغًا فيه، لدرجة أن قناة «بي إن سبورتس» خصصت حلقة كاملة لمهاجمته. وشدد على أن إمام عاشور نفسه لم يُبدِ أي اعتراض، بل كان متواجدًا على دكة البدلاء وشارك زملاءه الاحتفال بالهدف دون افتعال أي أزمات.

وأشاد الإعلامي بروح لاعبي منتخب مصر، مؤكدًا أن ما ظهر في المباراة الأخيرة من حماس والتزام وروح قتالية لم يشاهده منذ سنوات، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين «على قلب رجل واحد»، وأن هناك حالة من الانسجام والروح الإيجابية داخل المعسكر بفضل الجهاز الفني.

وكشف “شبانة” عن وجود حظر إعلامي كامل مفروض على بعثة منتخب مصر بقرار من إبراهيم حسن، مدير المنتخب، حيث يُمنع الاقتراب من اللاعبين أو تصويرهم، حتى من قِبل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، في إطار فرض حالة من التركيز والانضباط داخل المعسكر.

واختتم “شبانة” تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر خرج بعد الفوز على زيمبابوي بالعديد من الإيجابيات، سواء على المستوى الفني أو المعنوي، ما يمنح الجماهير ثقة أكبر في قدرة المنتخب على المنافسة بقوة خلال الأدوار المقبلة من البطولة.