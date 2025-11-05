قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من قوات الرضوان في حزب الله
محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النواب
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
موعد مباراة منتخب مصر أمام نظيره الفنزويلي بـ مونديال الناشئين والقناة الناقلة
الزمالك يؤدي تدريباته الأخيرة استعداداً لمواجهة بيراميدز غدًا في نصف نهائي السوبر
صحيفة إسرائيلية تزعم: صدع محتمل بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

يسرا وهاني رمزي وإلهام شاهين.. تعرف على مكرمي مهرجان شرم الشيخ

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
أحمد البهى   -  
نجلاء سليمان

أعلن المنتج هشام سليمان رئيس اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن مكرمي الدورة العاشرة، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم بالمجلس الأعلى للثقافة حضره عدد كبير من المسرحيين وصناع المهرجان وعدد من الصحفيين والنقاد ووسائل الإعلام المختلفة .

وجاءت قائمة المكرمين كالتالي: تحمل هذه الدورة اسم الفنانة القديرة إلهام شاهين من جمهورية مصر العربية، وسيتم تكريمها في حفل الافتتاح ، كما يكرم المهرجان النجمة يسرا، والتي قدمت للمسرح أعمالًا بارزة منها بداية ونهاية (1985)، كعب عالي (1996)، ولما بابا ينام (2002)، وعادت إلى خشبة المسرح بعد غياب 22 عامًا من خلال مسرحية "ملك والشاطر" عام 2024 ضمن موسم الرياض.

ويُكرم المهرجان أيضًا النجم هاني رمزي، أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، الذي أضحك الملايين بأدواره في السينما والتلفزيون، وفي المسرح، وتميز بأدائه الكوميدي الراقي الذي يجمع بين المتعة والرسالة الهادفة، وحقق نجاحات جماهيرية كبيرة عبر مسيرته الفنية.

كما يكرم المهرجان المخرج العالمي ديفيد هارولد من فرنسا بوصفه الشخصية الدولية المكرمة، ويعد أحد أهم رواد  المسرح والأدب الفرنسي، وقد كرس حياته لخدمة الثقافة المسرحية والفنية، كما أسّس في مدينة أفينيون إمبراطورية فنية متكاملة ضمّت الإنتاج والتوزيع والعروض المسرحية، ويكرم الدكتور جون ونج سون من كوريا الجنوبية بوصفه الشخصية الكورية المكرمة، وهو عضو مجلس إدارة جمعية مسرح دايجون ورئيس مهرجان دايجون الدولي للمسرح ،

ومن مصر أيضًا، يُكرم الفنان القدير محمد رضوان، الذي بدأ مسيرته مع الفنان محمد صبحي منذ أواخر الثمانينيات، وشارك في مسرحيات المزاد (1989)، كارمن (2000)، وزكي في الوزارة (2008)، واشتهر بشخصية "حلقوم" في مسلسل يوميات ونيس (1997)، كما شارك في السينما بعدد من الأفلام .

ومن دولة الكويت، يكرم المهرجان الفنان القدير شهاب جوهر، الذي بدأ مشواره الفني عام 1998 من خلال المسرح الشبابي، وشارك في عدد من الأعمال المسرحية منها صرخة الأشباح، زومبي (2015)، الثمن (2020)، حلم أمينة (2022)، وشقة لندن. اشتهر بأدواره في مسلسلات مر السنين (2003) وأمينة حاف (2021)، كما يشهد المهرجان تكريم الدكتور عبدالكريم جواد اللواتي من سلطنة عمان، المخرج والمؤلف والباحث المسرحي وعضو مجلس الدولة العماني (2023)، واستشاري مشروع المسرح الوطني في السلطنة، والحاصل على وسام قابوس بن سعيد للثقافة والعلوم والفنون (2006).

ومن دولة قطر، يُكرم الفنان القدير حمد عبد الرضا، الممثل والمخرج والمنتج الذي شارك في العديد من المسرحيات والمسلسلات المهمة منها يوم آخر، زمان الوصل، ذي قار، عيال الذيب، وحتى إشعار آخر، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة فرقة قطر المسرحية ويدير شركة “فضائية” للإنتاج الفني، كما يكرم المهرجان الفنان الشاب محمد الحملي من دولة الكويت، الممثل والمخرج والمؤلف، المولود في 14 يناير 1986، وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية، الذي بدأ مشواره في المسرح الشبابي بمسرحية النهر المسحور عام 2002، وحقق نجاحًا واسعًا في المسرح الخليجي.

ويختتم المهرجان قائمة مكرميه بتكريم الفنانة الشابة تقي الفوال، المصرية الألمانية التي لمع نجمها في الدراما الأوروبية، بعد أدائها المميز في مسلسل Druck الذي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة صاعدة في ألمانيا عام 2020، وتعد أول ممثلة مصرية محجبة تظهر على شاشة التلفزيون الألماني.

يُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف؛ وذلك تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تُبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.


كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.

هشام سليمان إلهام شاهين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

