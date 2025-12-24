قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرع طريقة لإصدار شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 24-12-2025
ضياء السيد: أحمد ابني وراء اكتشاف «مرموش» وضمّه لمنتخب مصر
منصة استثمارية موحدة ونافذة للفرص.. انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وعُمان
ضياء السيد: محمد صلاح يصنع أجواءً إيجابية داخل المنتخب وتغيير إمام عاشور كان مُتسرعًا
منها أصغر رقاقة ذكاء اصطناعي.. 10 اكتشافات في 2025 قد تُعيد تشكيل العالم | تعرّف عليها
دعاء اليوم الرابع من رجب .. 4 كلمات تكتب لك الصحة والعافية والرزق
رغم اهتزاز المستوى.. مُحلل رياضي يحسم موقف حارس مصر أمام جنوب إفريقيا
تسهيلات جديدة| «السكة الحديد»: حجز المقاعد المكيفة متاح قبل السفر بـ15 يومًا.. و4% مقاعد طوارئ
خالد جلال: لم أتوقع التشكيل أمام زيمبابوي.. ولقاء جنوب إفريقيا سيكون صعبًا | فيديو
لثلاثة مواسم .. الزمالك يُجدّد عقد نجمه الشاب محمد حمد | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منها أصغر رقاقة ذكاء اصطناعي.. 10 اكتشافات في 2025 قد تُعيد تشكيل العالم | تعرّف عليها

اكتشافات
اكتشافات
حنان توفيق

في مواجهة أزمة التلوث البلاستيكي، طور باحثون بجامعة كولومبيا البريطانية مادة بلاستيكية جديدة قابلة للتحلل بالكامل، صُنعت من مخلفات زراعية مثل قش القمح وأعشاب الحبوب.

وفي عام 2025، خرجت من المختبرات ومراكز الأبحاث حول العالم مجموعة من الابتكارات "الهادئة"، التي لم تتصدر الصفحات الأولى، لكنها تحمل تأثيرات عميقة قد تعيد تشكيل مستقبل البشرية، من الطب والطاقة إلى المواد المتقدمة والاستدامة الكوكبية.

أولاً: رقاقة ذكاء اصطناعي نانوية للألياف الضوئية

نجح باحثون في تطوير أول رقاقة ذكاء اصطناعي على مقياس النانو، أصغر من حبة الملح، يمكن تثبيتها مباشرة على طرف الألياف الضوئية. وتعتمد هذه الرقاقة على ما يُعرف بـ "الشبكات العصبية الانعراجية"، حيث تُجرى عمليات المعالجة الحسابية عبر تفاعل الضوء نفسه مع أسطح دقيقة التصميم، دون الحاجة إلى مكونات إلكترونية أو طاقة كهربائية تُذكر.

ويمثل هذا الابتكار قفزة نوعية في تقنيات التصوير الطبي داخل الجسم، كما يفتح آفاقًا جديدة لشبكات الاتصال الكمي منخفضة الطاقة.

ثانياً: بلاستيك حيوي قابل للتحلل من مخلفات الحبوب

طور باحثون بجامعة كولومبيا البريطانية مادة بلاستيكية جديدة قابلة للتحلل بالكامل، صُنعت من مخلفات زراعية مثل قش القمح وأعشاب الحبوب.

وتتميز هذه المادة، المعروفة باسم "غراستيك"، بالقوة والمرونة والشفافية، ما يجعلها بديلاً واقعياً للبلاستيك التقليدي المستخدم في التغليف، مع توفير مصدر دخل إضافي للمزارعين.

ثالثاً: اكتشاف فئة جديدة من الأجسام المضادة ضد الملاريا

كشف علماء في مطلع 2025 عن نوع جديد من الأجسام المضادة في دم الإنسان، قادر على استهداف طفيلي الملاريا بلازموديوم فالسيباروم بطريقة غير مسبوقة.

ويمتاز هذا الاكتشاف بقدرته على ضرب بنية داخلية مستقرة للطفيلي، بدلًا من البروتينات السطحية المتغيرة، ما قد يمهد الطريق لتطوير لقاح فعال طويل الأمد ضد أحد أخطر الأمراض المعدية في العالم.

رابعاً: ذكاء اصطناعي يحقق محادثة بشرية كاملة

أثار نموذج لغوي متقدم، يُعرف باسم "GPT-4.5"، جدلاً واسعًا بعدما أظهرت اختبارات أنه قادر على خوض محادثات نصية لا يمكن تمييزها عن البشر في كثير من الحالات.

ولم يقتصر التطور على الطلاقة اللغوية، بل شمل فهم السياق، واستمرارية الذاكرة، والتعبير عن الشك وعدم اليقين، ما يعزز دور الذكاء الاصطناعي كشريك معرفي في مجالات مثل التعليم والطب والقانون.

خامساً: علاج جيني موجه للصرع المقاوم للأدوية

أعلن باحثون من كلية لندن الجامعية عن تقدم مهم في علاج الصرع البؤري المقاوم للأدوية، عبر علاج جيني يستهدف السبب الجذري للمرض.

ويعتمد العلاج على إيصال جين "LGI1" مباشرة إلى مناطق الدماغ المتضررة باستخدام ناقل فيروسي آمن، ما أعاد التوازن الكهربائي للخلايا العصبية في النماذج قبل السريرية.

سادساً: مستقبِل جديد يعيد بناء العظام

تمكن علماء من جامعة لايبزيغ من تحديد مستقبل خلوي يُعرف باسم "GPR133" يلعب دورًا محوريًا في تحفيز تكوين العظام.

وعند تنشيط هذا المستقبل بمركب دوائي جديد، لوحظت زيادة ملحوظة في كثافة وقوة العظام، بل وعكس أعراض هشاشة العظام في نماذج حيوانية، ما قد يُحدث نقلة نوعية في علاج الشيخوخة العظمية.

سابعاً: جزيء حلقي يستهدف التليف العضوي

اكتشف باحثون في معهد ماكس بلانك للكيمياء الحيوية جزيء حلقي قادر على تعطيل الخلايا المسؤولة عن التليف المرضي في الأعضاء الحيوية، مثل الرئتين والكبد والقلب.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة واعدة نحو علاجات دقيقة لأمراض التليف المزمنة، التي تشكل سببًا رئيسيًا للوفيات عالميًا.

ثامناً: التهوية المعوية: أكسجين عبر الأمعاء

في تجربة رائدة، أثبت باحثون يابانيون إمكانية رفع مستويات الأكسجين في الدم عبر امتصاصه من الجهاز الهضمي باستخدام سائل غني بالأكسجين.

وقد تمثل هذه التقنية مستقبلًا خيارًا إسعافيًا للمرضى الذين يعانون من فشل تنفسي حاد، عندما تصبح الرئتان عاجزتين عن أداء وظيفتهما.

تاسعاً: مادة منخفضة الطاقة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون

طور علماء من جامعة كوبنهاغن مادة جديدة تُعرف باسم "BAETA"، مصنوعة من زجاجات بلاستيكية مُعاد تدويرها، قادرة على التقاط ثاني أكسيد الكربون بكفاءة عالية وبطاقة منخفضة.

وإذا جرى تطبيقها على نطاق واسع، فقد تسهم هذه المادة في خفض تكلفة تقنيات إزالة الكربون من الهواء ومكافحة تغيّر المناخ.

عاشراً: حالة كمومية جديدة للإلكترونات

في إنجاز لافت في فيزياء الكم، رصد علماء حالة جديدة تتحرك فيها الإلكترونات كسائل فوضوي بدلًا من سلوكها التقليدي كجسيمات أو بلورات.

وقد يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام تطوير إلكترونيات فائقة الكفاءة، وتقنيات جديدة في الحوسبة الكمية ونقل الطاقة.

قد لا تكون هذه الابتكارات قد تصدرت العناوين العريضة، لكنها تكشف أن ثورة علمية حقيقية تتشكل بهدوء داخل المختبرات. ومع نضج هذه الاكتشافات، قد يجد العالم نفسه قريبًا أمام تحولات جذرية في الصحة والطاقة والتكنولوجيا، بدأت جميعها بخطوات صغيرة في عام 2025.

رقاقة ذكاء اصطناعي الأجسام المضادة ذكاء اصطناعي محادثة بشرية للصرع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق

الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

هيفاء وهبي

فيديو خادش.. تحرك جديد من جهات التحقيق في بلاغ هيفاء وهبي

وزير التعليم

حافز التدريس .. وزير التعليم يكشف جهود تحسين رواتب المعلمين

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

ترشيحاتنا

صورة من الاستعداد

أكتوبر الجديدة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار

جانب من الجولة

استجابة للمواطنين.. رئيس أكتوبر الجديدة يتفقد الربوة ويوجه بتعزيز الخدمات

مشغولات ذهبية

ينطلق مجددا.. صعود جديد في أسعار الذهب الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد