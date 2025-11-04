قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
لبنان.. أوامر عسكرية لقوات الجيش بإطلاق النار على أي مسيّرة إسرائيلية
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين تشارك جمهورها صورا من المهرجان المصري الأمريكي برفقة لبلبة وليلى علوى

الهام شاهين
الهام شاهين
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها مجموعة صور من حضورها المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، وبدت سعيدة بالحضور رفقة أصدقائها.

ونشرت إلهام عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام»، مجموعة صور رفقة لبلبة وليلى علوي من المهرجان وعلقت عليها قائلةً: «المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون».

ومؤخرًا، وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة شكر إلى إدارة المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بعد تكريمها ومنحها لقب سفيرة السينما المصرية والفن العربي، وذلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع «انستجرام».

وقالت إلهام شاهين في رسالتها: «شكرًا للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون على هذا اللقب الغالي جدًا، وكل الشكر والتقدير والاحترام لجمهوري العزيز من الجاليات المصرية والعربية في أمريكا على التصويت لي للحصول على لقب سفيرة السينما المصرية والفن العربي».

وأضافت: «شرف كبير لي وأتمنى أن أكون دائمًا عند حسن ظنكم، وإن شاء الله نلتقي دائمًا على فن جميل، ويكون هذا المهرجان جسر تواصل بيننا وبينكم يجمعنا بالمحبة والإنسانية والاحترام. تشرفت بلقائكم وشكرًا لمحبتكم واستقبالكم الرائع للفنانين المصريين».

الفنانة الهام شاهين المهرجان المصري الأمريكي للسينما لبلبة وليلى علوي المهرجان المصري الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الايجار القديم

بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة

ترشيحاتنا

توت عنخ آمون

أحد المسئولين عن تصميم جناح توت عنخ آمون: عرض المجموعة الكاملة لأول مرة

الخلع

هل توجد حقوق للمرأة عند طلب الخلع؟

أكرم القصاص

أكرم القصاص: مكاسب مصر من المتحف الكبير تفوق ما أنفق عليه

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ألوان الحب.. ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد