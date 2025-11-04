إلهام شاهين تشارك جمهورها صورا من المهرجان المصري الأمريكي برفقة لبلبة وليلى علوى

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها مجموعة صور من حضورها المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، وبدت سعيدة بالحضور رفقة أصدقائها.

ونشرت إلهام عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام»، مجموعة صور رفقة لبلبة وليلى علوي من المهرجان وعلقت عليها قائلةً: «المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون».

ومؤخرًا، وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة شكر إلى إدارة المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بعد تكريمها ومنحها لقب سفيرة السينما المصرية والفن العربي، وذلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع «انستجرام».

وقالت إلهام شاهين في رسالتها: «شكرًا للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون على هذا اللقب الغالي جدًا، وكل الشكر والتقدير والاحترام لجمهوري العزيز من الجاليات المصرية والعربية في أمريكا على التصويت لي للحصول على لقب سفيرة السينما المصرية والفن العربي».

وأضافت: «شرف كبير لي وأتمنى أن أكون دائمًا عند حسن ظنكم، وإن شاء الله نلتقي دائمًا على فن جميل، ويكون هذا المهرجان جسر تواصل بيننا وبينكم يجمعنا بالمحبة والإنسانية والاحترام. تشرفت بلقائكم وشكرًا لمحبتكم واستقبالكم الرائع للفنانين المصريين».