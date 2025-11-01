صرح عظيم .. إلهام شاهين: المتحف الكبير يليق بحضارة مصر| خاص

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بافتتاح المتحف المصري الكبير ووصفته بأنه صرح عظيم.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد::"مبروك علينا افتتاح المتحف المصري الكبير.. صرح عظيم باسم مصر وحضارتها العظيمة اللي بنفخر بيها أمام العالم كله".

واستطردت إلهام شاهين قائلة:" ننتظر الحدث بشغف شديد وأكيد العالم كله هيجي يشوف مما يعكس أثره على السياحة".



‎يقود المخرج ومدير التصوير مازن المتجول حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث يشارك برؤيته الفنية في أهم حدث تاريخي يشهده العالم اليوم.



‎يأتي ذلك ليضيف لرصيده الإبداعي حيث حصد من قبل اشادات كبيرة بعد مشاركته كمخرج ومدير تصوير في احتفاليه موكب المومياوات الملكية عام ٢٠٢١.



‎مازن المتجول هو مخرج، مدير تصوير، ومصمم إضاءة مصري، بدأ مسيرته كأصغر مدير تصوير في مصر بعمر 23 عامًا ليعمل كمدير تصوير لأول فيلم روائي طويل له وهو الحاسة السابعة، تخرّج من المعهد العالي للسينما عام 2004، ولفت الأنظار بتميزه الفني والتقني. شارك المتجول في تصوير عدد كبير من أشهر الأفلام المصرية مثل نعمة باي، الوتر، كابتن هيما، تيتة رهيبة، ولاد رزق باجزائه الثلاثة، الذي نال عنه جائزة أفضل تصوير سينمائي تقديراً لعمله الاستثنائي إلى جانب الخلية، أحد أبرز أفلام الأكشن في تاريخ السينما المصرية.



تعاون المتجول مع وكالات عالمية و علامات تجارية كبرى في مجال الاعلانات. كما صور في عدة دول منها اسبانيا و ايطاليا و امريكا و البرازيل و اليابان وانجلترا وروسيا. في عام 2021، أبدع في إخراج وتصميم إضاءة موكب المومياوات الملكية الذي نال إشادة عالمية واسعة.