أصالة تهنئ مصر بافتتاح المتحف الكبير: مبارك عليكِ مجد جديد يا أرض الحضارات

أعربت الفنانة أصالة عن اعتزازها بمصر وحضارتها العريقة، من خلال منشور نابض بالعاطفة نشرته تزامنًا مع احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، معتبرة هذا الإنجاز «مجدًا جديدًا» لمصر وللعالم العربي.

ونشرت أصالة في رسالة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام كلمات مؤثرة عبّرت فيها عن امتنانها للمكان الذي احتضن أحلامها وفرصها قائلة: “مبارك عليكِ مجد جديد ياأرض الحضارات يامحروسة ياطيّبه، كتار كتير حبايبك اللي على أرضك عمّروا إلهم بيت ولكلّ الدّني فتحتي إيديكي وبكلّ حبّ اهتميتي وراعيتي وملايين حققوا حلمهم بسببك وبفضلك وانا وحده منهم”.

وتابعت: “ولمّا الحياة تحدّتنا كنتي الحنونه اللي سهّلت الصعب دون منّ أو أذى، أتيتك طامحه حالمه وكنتي الأهل وفيكي حققت أكبر أحلامي وصرت عاشقه لأرضك لأهلك لماضيكي العظيم وأفخر بإنجازاتك متل ما بيفخروا فيكي أهلك لأني صرت منّك وأنتِ مني بغار عليكِ وأحتفل معك وبفرح لفرحك”.

واختتمت: “مبارك علينا هالإنجاز العظيم بإفتتاح متحفنا المصري الكبير اللي ربط ماضينا بالحاضر بمجد موصول لم ينقطع بل توالى، يديم أمنك وأمانك ويديمك سيّدة للمحبّه وعنوان للأمل وقلب وسع أحبابك باحبيبة الملايين يامحروسة”.

ينقل التليفزيون المصري اليوم، السبت، على الهواء فعاليات افتتاح المتحف الكبير عبر تخصيص يوم مفتوح على جميع قنواته.

وقررت الهيئة الوطنية للإعلام بث تغطية الاحتفال باللغتين الإنجليزية والفرنسية علي قناة “نايل تي في انترناشونال”، والتي تنضم إليها القنوات: الثانية، والنيل سينما، والنيل دراما.

وتبث شبكة الإذاعات الموجهة تغطياتها بـ 23 لغة، وهي اللغات التي تبث بها الإذاعة المصرية برامجها الموجهة.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأعلنت وزارة السياحة والآثار أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون يوم السبت 1 نوفمبر 2025، ضمن احتفالية كبرى تمتد على مدار 3 أيام بحضور رؤساء دول وشخصيات دولية بارزة.

وسيبدأ استقبال الجمهور رسميًا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، لتفتح مصر أبواب أحد أهم معالمها الثقافية أمام العالم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي إنه من المقرر أن يُشارك في هذا الحدث التاريخي؛ ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من: بلجيكا، وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند.

ويشارك رؤساء كل من: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.