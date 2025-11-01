قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»
وزير التعليم السابق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة وإنسانية
يعالج آلام المفاصل والعضلات .. زيت غير متوقع يهديك فوائد مذهلة
كامل الوزير: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد إرادة مصر الصناعية والسياحية
مطارا القاهرة وسفنكس الدوليان يشهدان حركة تشغيل مكثفة تزامنًا مع افتتاح المتحف الكبير
رسالة من الرئيس السيسي لقادة العالم قبيل افتتاح المتحف الكبير
أصالة تهنئ مصر بافتتاح المتحف الكبير: مبارك عليكِ مجد جديد يا أرض الحضارات
عيسى زيدان: المتحف المصري الكبير منظومة عمل متكاملة ومركز عالمي لتدريب جيل جديد
لم تمس أو تسرق.. أحمد موسى يعرض لقطات نادرة لمقبرة توت عنخ آمون بعد اكتشافها في 1922
مطار القاهرة يستقبل وفود القادة والملوك ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير | فيديو
عيب متشتمش .. حبس صاحب محل ونجله هشما رأس مسن بالصف
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا .. والعظمى بالقاهرة 29
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أصالة تهنئ مصر بافتتاح المتحف الكبير: مبارك عليكِ مجد جديد يا أرض الحضارات

اصالة
اصالة
يارا أمين

أعربت الفنانة أصالة عن اعتزازها بمصر وحضارتها العريقة، من خلال منشور نابض بالعاطفة نشرته تزامنًا مع احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، معتبرة هذا الإنجاز «مجدًا جديدًا» لمصر وللعالم العربي.

ونشرت أصالة في رسالة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام كلمات مؤثرة عبّرت فيها عن امتنانها للمكان الذي احتضن أحلامها وفرصها قائلة: “مبارك عليكِ مجد جديد ياأرض الحضارات يامحروسة ياطيّبه، كتار كتير حبايبك اللي على أرضك عمّروا إلهم بيت ولكلّ الدّني فتحتي إيديكي وبكلّ حبّ اهتميتي وراعيتي وملايين حققوا حلمهم بسببك وبفضلك وانا وحده منهم”. 

وتابعت: “ولمّا الحياة تحدّتنا كنتي الحنونه اللي سهّلت الصعب دون منّ أو أذى، أتيتك طامحه حالمه وكنتي الأهل وفيكي حققت أكبر أحلامي وصرت عاشقه لأرضك لأهلك لماضيكي العظيم وأفخر بإنجازاتك متل ما بيفخروا فيكي أهلك لأني صرت منّك وأنتِ مني بغار عليكِ وأحتفل معك وبفرح لفرحك”.

واختتمت: “مبارك علينا هالإنجاز العظيم بإفتتاح متحفنا المصري الكبير اللي ربط ماضينا بالحاضر بمجد موصول لم ينقطع بل توالى، يديم أمنك وأمانك ويديمك سيّدة للمحبّه وعنوان للأمل وقلب وسع أحبابك باحبيبة الملايين يامحروسة”.

ينقل التليفزيون المصري اليوم، السبت، على الهواء فعاليات افتتاح المتحف الكبير عبر تخصيص يوم مفتوح على جميع قنواته.

وقررت الهيئة الوطنية للإعلام بث تغطية الاحتفال باللغتين الإنجليزية والفرنسية علي قناة “نايل تي في انترناشونال”، والتي تنضم إليها القنوات: الثانية، والنيل سينما، والنيل دراما.

وتبث شبكة الإذاعات الموجهة تغطياتها بـ 23 لغة، وهي اللغات التي تبث بها الإذاعة المصرية برامجها الموجهة.

افتتاح المتحف المصري الكبير 

وأعلنت وزارة السياحة والآثار أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون يوم السبت 1 نوفمبر 2025، ضمن احتفالية كبرى تمتد على مدار 3 أيام بحضور رؤساء دول وشخصيات دولية بارزة.

وسيبدأ استقبال الجمهور رسميًا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، لتفتح مصر أبواب أحد أهم معالمها الثقافية أمام العالم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي إنه من المقرر أن يُشارك في هذا الحدث التاريخي؛ ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من: بلجيكا، وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند. 

ويشارك رؤساء كل من: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.

الفنانة أصالة افتتاح المتحف المصري الكبير إنستجرام الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر خلال تكريم خريجي ماليزيا: نهنئكم بالتخرج ونهنئ العالم بافتتاح المتحف المصري الكبير

رئيس جامعة الأزهر لحظة تكريم خريجي ماليزيا : نهنئكم والعالم بافتتاح المتحف المصري الكبير

علي جمعة

علي جمعة : الحمد لله ولا إله إلا الله كلمتان تجسدان الشكر والتوحيد

الصلاة

موعد آذان العصر بالتوقيت الشتوي

بالصور

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

استجابة فورية.. محافظ سوهاج يحقق حلم مسن من ذوي الهمم

اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

لكزس
لكزس
لكزس

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

المزيد