مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق سفاجا – الغردقة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب آخر، صباح اليوم، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع أتوبيس سياحة على طريق سفاجا – الغردقة.



تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث الذي وقع عند الكيلو 30 بطريق سفاجا – الغردقة في اتجاه سفاجا، حيث تبين بعد الفحص أن الحادث نجم عن اصطدام سيارة ملاكي بأتوبيس سياحي.



وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى سفاجا المركزي بعد استخراجها ومعاينة الشرطة والتصريح بالنقل، كما أُصيب شخص واحد وتم نقله إلى مستشفى الغردقة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.