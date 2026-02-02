ارتفاع قبل رمضان.. أسعار الفراخ البيضاء والبانيه اليوم

تشهد أسعار الدواجن اليوم الأثنين ارتقاعاً طفيفا في الاسعار خاصة مع اقتراب شهر رمضان وتذبذب الاسعار في الأسواق واختلافها مع اختلاف المنطقة السكنية .

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدواجن اليوم، الإثنين 2 فبراير 2026، بحسب بورصة الدواجن.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 نحو 78 جنيهًا للكيلو في المزرعة بحسب بيانات بورصة الدواجن

وبوصول الفراخ البيضاء إلى الأسواق والمحلات التجارية، ارتفع السعر ليصل إلى نحو 88 جنيهًا للكيلو للمستهلك





سعر كيلو الفراخ الساسو

سجل سعر الكيلو في المزرعة وبورصة الدواجن نحو 100 جنيه، بينما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو في المحال التجارية إلى حوالي 110 جنيهات

أسعار الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الكيلو في المزرعة وبورصة الدواجن نحو 110 جنيهات، بينما بلغ سعر الكيلو للمستهلك داخل الأسواق ما يقرب من 120 جنيهًا

سعر كيلو البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه في الأسواق اليوم ما بين 200 إلى 210 جنيهات للكيلو بحسب المنطقة ونوعية الفراخ.

أسعار الديك الرومي اليوم

سجل سعر كيلو الديك الرومي اليوم نحو 190 جنيهًا ويتراوح وزن الديك الرومي بين 7 و12 كيلو جرامًا

وبذلك بلغ سعر الديك الرومي وزن 7 كيلو نحو 1330 جنيهًا، بينما وصل سعر الديك وزن 10 كيلو إلى حوالي 1900 جنيه

كما سجل سعر كيلو الرومي الخالي من العظم نحو 400 جنيه.



أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 120 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر حوالي 125 جنيهًا بينما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 130 جنيهًا في المزرعة.