المتحف الكبير فخر لكل مصري.. إلهام شاهين: لدينا أكثر من نصف آثار العالم

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن فخرها واعتزازها باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أنه يمثل صرحًا عالميًا يعكس عظمة مصر وتاريخها الممتد عبر العصور.

وقالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية من البداية" الذي تقدمه الإعلامية أميرة مجدي عبر قناة الشمس: المتحف صرح عظيم وشيء مشرف لمصر والتاريخ، إن يبقى في متحف كبير بهذا الحجم هو الأكبر مساحة بين كل متاحف العالم علشان يستوعب العدد الكبير من التحف الأثرية".

وأضافت إلهام شاهين،.أن المتحف يعبر عن مكانة مصر باعتبارها تحمل أكثر من نصف آثار العالم، مشيرة إلى أن هذا المشروع يجسد اهتمام الدولة بالحفاظ على تراثها العريق وتقديمه للعالم في أبهى صورة.

افتتاح المتحف المصري الكبير

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء غدٍ السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وتستعد مصر لحدث تاريخي يترقبه العالم بأسره، مع افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا السبت، ومن المتوقع أن يشهد المتحف تدفق ملايين الزوار من داخل وخارج مصر، ليصبح نقطة جذب سياحية وثقافية عالمية، تعكس عظمة الحضارة المصرية العريقة وأهميتها على مدار التاريخ.