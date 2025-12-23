فاتن إبراهيم والدة السباح يوسف : بيان النيابة العامة كان كافي ووافي لعودة حق ابني يوسف

أكدت فاتن إبراهيم، والدة السباح الراحل يوسف محمد، أن بيان النبابة العامة بإحالة المتهمين في واقعة الإهمال الجسيم التي أودت بحياة نجلها إلى المحاكمة، كان كافي ووافي لعودة حق ابني يوسف، مشيرة إلى أنه كان بيان رائع.

وقالت فاتن إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية ”أم بي سي مصر"، أن “بيان النيابة وقف أي حد يقول كلمة وحشة في حق أبني”.

وتابعت والدة السباح الراحل يوسف محمد، إنها كانت تنتظر بفارغ الصبر تقرير الطب الشرعي الذي حسم الجدل وأثبت سلامة نجلها من أي أمراض أو مواد منشطة، مشيرة إلى أن قرار الأسرة بالموافقة على تشريح الجثمان كان مفتاح تبرئته أمام الرأي العام.