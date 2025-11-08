قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز مباريات اليوم السبت 8-11-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق  اليوم السبت 8 - 11 - 2025 عدد  من المباريات أبرزها مباراة سندرلاند ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

توتنهام هوتسبير X مانشستر يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1  

إيفرتون X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

وست هام X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

سندرلاند X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

تشيلسي X وولفرهامبتون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

جيرونا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3 

إشبيلية X أوساسونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

أتلتيكو مدريد X ليفانتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

إسبانيول X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كومو X كالياري – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD  

ليتشي X فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD  

يوفنتوس X تورينو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

بارما X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

مارسيليا X بريست – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

لوهافر X نانت – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

موناكو X لانس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن X هايدينهايم – الساعة 4:30 عصرا

هامبورج X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا

هوفينهايم X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

أونيون برلين X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X كولن – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نيوم X النصر – الساعة 3:50 عصرا على قناة Thmanyah

الشباب X الاتفاق – الساعة 4:45 مساء على قناة Thmanyah

الاتحاد X الأهلي – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

أم صلال X السد – الساعة 4:30 عصرا على قناة AL KASS One

الدحيل X السيلية – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS One

مواعيد مباريات الدوري الكويتي والقنوات الناقلة

الجهراء X القادسية – الساعة 4:25 عصرا على قناة الرياضية الكويتية

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

جمهورية التشيك X بوركينا فاسو – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

أوغندا X  تشيلي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مالي X النمسا – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 4

فرنسا X كندا – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

الولايات المتحدة الأمريكية X طاجيكستان – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

باراجواي  X بنما – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

آيرلندا X أوزبكستان – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

السعودية  X نيوزيلندا – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS

