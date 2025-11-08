أبرز مباريات اليوم السبت 8-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 8 - 11 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة سندرلاند ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
توتنهام هوتسبير X مانشستر يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
إيفرتون X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
وست هام X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
سندرلاند X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
تشيلسي X وولفرهامبتون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
جيرونا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
إشبيلية X أوساسونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد X ليفانتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
إسبانيول X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كومو X كالياري – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD
ليتشي X فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
يوفنتوس X تورينو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
بارما X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
مارسيليا X بريست – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4
لوهافر X نانت – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3
موناكو X لانس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن X هايدينهايم – الساعة 4:30 عصرا
هامبورج X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا
هوفينهايم X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا
أونيون برلين X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا
بوروسيا مونشنجلادباخ X كولن – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
نيوم X النصر – الساعة 3:50 عصرا على قناة Thmanyah
الشباب X الاتفاق – الساعة 4:45 مساء على قناة Thmanyah
الاتحاد X الأهلي – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة
أم صلال X السد – الساعة 4:30 عصرا على قناة AL KASS One
الدحيل X السيلية – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS One
مواعيد مباريات الدوري الكويتي والقنوات الناقلة
الجهراء X القادسية – الساعة 4:25 عصرا على قناة الرياضية الكويتية
مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة
جمهورية التشيك X بوركينا فاسو – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3
أوغندا X تشيلي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2
مالي X النمسا – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 4
فرنسا X كندا – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1
الولايات المتحدة الأمريكية X طاجيكستان – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3
باراجواي X بنما – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
آيرلندا X أوزبكستان – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
السعودية X نيوزيلندا – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS