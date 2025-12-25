زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق صواريخ جديدة باتجاه بحر الشرق

أفادت وكالة يونهاب، اليوم الخميس، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أشرف على تجربة إطلاق صواريخ جديدة مضادة للطائرات بعيدة المدى قيد التطوير في بحر الشرق، والتي أصابت بدقة أهدافا وهمية.

وصرحت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن إدارة الصواريخ أجرت في اليوم السابق اختبار إطلاق صواريخ مضادة للطائرات بعيدة المدى وعالية الارتفاع من نوع جديد لتقييم خصائصها التكتيكية والتقنية لأول مرة.



كما أوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الصواريخ التي تم إطلاقها أصابت بدقة الأهداف الوهمية على ارتفاع 200 كيلومتر، واصفة الاختبار بأنه جزء من الأنشطة الروتينية لوكالة الصواريخ ومعاهد أبحاث الأسلحة الأخرى التي تهدف إلى التحسين التقني.

وجاء في البيان: قدم الرفيق المحترم كيم جونج أون التهاني على نجاح تجربة إطلاق النار.