مرأة ومنوعات

لو عايز تخس .. اعرف إزاي تكون وجبات صحية

وجبات دايت
اسماء محمد

يحلم عدد كبير من الأشخاص بالتمكن من إنقاص الوزن بشكل صحي دون حدوث مضاعفات خطيرة وهذا يجعلهم يفكرون في كيفية اختيار نوعية الطعام وتكوين وجبات صحية متكاملة ذات سعرات حرارية منخفضة.

وقدم موقع  NHS مجموعة من النصائح تساعدك على تكوين وجبات صحية فعالة في إنقاص الوزن تسهل عليك مهمة كل يوم.


الخضروات

إن تناول الخضروات مرتين أو أكثر  في الوجبة الرئيسية يساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن خاصة عند جعله يستحوز على نصف طبقك تقريبا.


البروتين


احرص دائمًا على تناول بعض البروتين دون إسراف مثل الفاصوليا، والبقوليات، والسمك، والبيض، واللحوم الخالية من الدهون فهذا يساعدك على الشعور بالشبع.


الكربوهيدرات

ينبغي ألا تشكل الكربوهيدرات مثل البطاطس والخبز والأرز أو المكرونة أكثر من ثلث الطعام الذي تتناوله في اليوم وحاول تناول الأنواع المصنوعة من الحبوب الكاملة كلما أمكن ذلك.


السمك

جرب تناوله مرتين في الأسبوع وإذا كنت تتناول السمك، فحاول تناول وجبتين أسبوعياً و يجب أن تكون إحدى الحصتين على الأقل من الأسماك الدهنية مثل السلمون، والسردين، والتروت، والماكريل، أو الرنجة.

منتجات الألبان

اختر الحليب والجبن قليل الدسم، واحرص على اختيار الزبادي قليل الدسم والسكر وأزل الوجه من الأنواع الطبيعية.


الزيوت

اختر الزيوت غير المشبعة مثل زيت الزيتون وزيت عباد الشمس وزيت بذور اللفت، لأنها تحتوي على دهون غير مشبعة لاتسبب ارتفاع الكوليسترول الضار .


اختيار الدهون

اختر أنواع الدهن قليلة الدسم وتناولها بكميات صغيرة فقط وعدد مرات محدود.

إنقاص الوزن وجبات إنقاص الوزن تكوين وجبات إنقاص الوزن وجبات دايت نظام غذائي الدهون

