جولة تفقدية في العلمين الجديدة.. 90% إنجاز ببرج LD06 استعدادًا لخطة تشغيل المدينة

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، خلال زيارته التفقدية لمتابعة سير العمل واستعدادات خطة التشغيل بعدد من المشروعات الجارية بمدينة العلمين الجديدة.

وكان يرافقه خلال الجولة كل من الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز جهاز السياحية، والمهندس محمد خليل والمهندس عبد العزيز سليمان، نواب رئيس الجهاز، والمهندس عبد الحميد مغاربه مدير عام الكهرباء، والمهندس سعد ياسين معاون رئيس الجهاز، و محمد سمير مدير عام العلاقات العامة والتنمية، و أحمد عبد الناصر نائب مدير الأمن، إلى جانب استشاري المشروع ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الشركة المنفذة.

وأوضح الدكتور محمد خلف الله أن الجولة شملت تفقد برج LD06 لمتابعة استعدادات خطة التشغيل، حيث شملت أعمال الكهروميكانيكا، والبوديوم، والجراج، والمطعم البانوراما، إلى جانب متابعة موقف تسكين الوحدات التي سيتم تسليمها للمواطنين، والتأكد من توفير كامل احتياجات السكان لضمان جاهزية البرج ضمن خطة تشغيل المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه خلال الجولة تم التأكيد على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بالحماية المدنية، وتجهيز الجراج والمطعم والبنية الأساسية الأخرى، بما يسهم في تمهيد الطريق لتسليم الوحدات للمواطنين ضمن خطة التشغيل، وضمان توفير الخدمات اللازمة للسكان وفق أعلى معايير الجودة، وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة على متابعة استعدادات خطة التشغيل بالبرج والمنظومة العامة للمدينة، ومراجعة كافة الأنظمة والإجراءات لضمان انتظام الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان نجاح خطة تشغيل برج LD06 وبقية المشروعات المرتبطة بالمدينة.

كما أشاد بمستوى الأعمال المنفذة بالمشروع، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية والتنسيق المستمر بين الإدارات، لضمان جاهزية المشروعات لتقديم الخدمة المثلى للمواطنين وتحقيق الأهداف التنموية للمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسبة الإنجاز بأعمال برج LD06 بلغت 90%، فيما وصلت نسبة تنفيذ أعمال الكهروميكانيكا إلى 87%، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان جودة التنفيذ واستعداد المشروع للتشغيل.

وفي ختام الجولة، أكد رئيس الجهاز أن الزيارة تأتي في إطار الاستعدادات لخطة تشغيل المدينة وتسليم الوحدات للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الالتزام بتقديم المشروعات للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.