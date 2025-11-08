الدردير يطرح مسابقة توقع لنتيجة مباراة السوبر

طرح الناقد الرياضي عمرو الدرديري مسابقة توقع نتيجة المباراة بين الأهلي والزمالك في السوبر النهائي.

توقعات المباراة

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"توقع نتيجة المباراة مع صفحة عمرو الدردير وعندك فرصة تكسب تيشيرت فريقك المفضل لو كان توقعك صحيح ..هختار 10 فائزين ".

وكان الإعلامي فتح الله زيدان قد كشف عن تقارير بشأن صعوبة لحاق اللاعب خوان ألفينا نجم الزمالك بمباراة الأهلي لعدم الجاهزية .

وكتب عبر حسابه على موقع علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"تقارير .. صعوبة في لحاق خوان ألفينا بمباراة الاهلي لعدم الجاهزية".

وأعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن طاقم تحكيم نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم الاحد المقبل في نهائي كاس السوبر المصري



وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري بنتيجة هدفين لهدف.