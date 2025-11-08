خبرة النهائيات تفرق.. سمير كمونة يتوقع الأهلي بطلا لكأس السوبر

كشف سمير كمونة، لاعب النادي الأهلي السابق، عن توقعه لـ بطل السوبر المصري 2025 بين الأهلي والزمالك، كما وجه التهنئة لـ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر على تأهله لـ كأس العالم، مشيرًا إلى أن الفراعنة قادرين على المنافسة بجميع البطولات.

وقال كمونة في تصريحات عبر برنامج «الكابتن» المذاع على قناة DMC: «الأهلي الأقرب إلى الفوز بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بسبب خبراته في النهائيات».

وأضاف: «حسام حسن قادر على المنافسة وبقوة على جميع البطولات»، مشيرًا إلى أن منتخب مصر دائما ما يكون مرشحًا للقب، فنحن الأكثر تتويجا بأمم إفريقيا ولدينا رصيد كافٍ من البطولات والإنجازات.

وأكمل: «نبارك لـ حسام حسن وجهازه على التأهل لكأس العالم وتحقيق التارجيت المطلوب منه، وبعدها نفكر في مراحل أخرى، والمنتخب قادر على المنافسة في المغرب».

وتٌلعب مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر الجاري عند الساعة الخامسة والنصف، وحجز المارد الأحمر بطاقة العبور للنهائي على حساب سيراميكا كليوباترا بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، بينما صعد الزمالك بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4.