إثارة و ندية.. مشوار الأهلي والزمالك نحو نهائي السوبر المصري 2025

شهدت بطولة كأس السوبر المصري 2025 منافسة قوية بين أربعة من أبرز فرق الكرة المصرية، حيث تمكن كل من الأهلي والزمالك من الوصول إلى المباراة النهائية بعد مشوار حافل بالإثارة والندية في الدور نصف النهائي الذي أُقيم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

الأهلي يعبر سيراميكا بصعوبة نحو النهائي

نجح النادي الأهلي في حجز بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد فوزه المستحق على سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

جاءت المباراة قوية ومثيرة منذ بدايتها، حيث تقدم الأهلي مبكرًا قبل أن يدرك سيراميكا التعادل، ليعود الأحمر ويحسم اللقاء بهدف ثانٍ منح الفريق بطاقة العبور إلى النهائي. وأشاد الجمهور بالأداء الجماعي والروح القتالية التي ظهر بها لاعبو الأهلي، تحت قيادة جهازهم الفني الذي تعامل بذكاء مع مجريات المباراة.

الزمالك يتفوق على بيراميدز بركلات الترجيح

في المقابل، تأهل نادي الزمالك إلى المباراة النهائية بعد مواجهة صعبة أمام بيراميدز انتهت بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

قدم الزمالك أداءً دفاعيًا منظمًا، مع تألق واضح لحارس المرمى في ركلات الترجيح، ليقود الفريق نحو النهائي الكبير أمام الأهلي. وأكدت المباراة عودة “روح الزمالك” التي ظهرت في تركيز اللاعبين وثقتهم حتى اللحظات الأخيرة.

جوائز بطولة السوبر المصري 2025

رصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية قيّمة، حيث يحصل الفريق المتوَّج بلقب السوبر المصري على 300 ألف دولار، بينما ينال الوصيف 200 ألف دولار. كما يحصل كل من الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا على 50 ألف دولار نظير المشاركة في البطولة، تقديرًا لمساهمتهم في نجاح الحدث الكروي الكبير الذي تستضيفه دولة الإمارات



