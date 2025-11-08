قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء تصويت المصريين بالأردن في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين الإسرائيليين تسجل رقما قياسيا في أكتوبر
تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة
كلما تقدم لي عريس يتركني فهل هذا سحر؟.. انتبهي لهذه العلامة
الأرصاد تكشف طقس السبت: مائل للحرارة نهارا.. واعتدال في أول الليل
انخفاض مستمر .. تحرك أسعار الدواجن والبانيه بالبورصة والأسواق اليوم
قاض أمريكي: أوامر ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى بورتلاند غير قانونية
أرباح من الظل .. وثائق تكشف كيف تجني ميتا المليارات من الإعلانات الممنوعة
أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة
خبرة النهائيات تفرق.. سمير كمونة يتوقع الأهلي بطلا لكأس السوبر
لقطات من مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك .. شاهد
إثارة و ندية.. مشوار الأهلي والزمالك نحو نهائي السوبر المصري 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إثارة و ندية.. مشوار الأهلي والزمالك نحو نهائي السوبر المصري 2025

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
رباب الهواري

شهدت بطولة كأس السوبر المصري 2025 منافسة قوية بين أربعة من أبرز فرق الكرة المصرية، حيث تمكن كل من الأهلي والزمالك من الوصول إلى المباراة النهائية بعد مشوار حافل بالإثارة والندية في الدور نصف النهائي الذي أُقيم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

الأهلي يعبر سيراميكا بصعوبة نحو النهائي

نجح النادي الأهلي في حجز بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد فوزه المستحق على سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

جاءت المباراة قوية ومثيرة منذ بدايتها، حيث تقدم الأهلي مبكرًا قبل أن يدرك سيراميكا التعادل، ليعود الأحمر ويحسم اللقاء بهدف ثانٍ منح الفريق بطاقة العبور إلى النهائي. وأشاد الجمهور بالأداء الجماعي والروح القتالية التي ظهر بها لاعبو الأهلي، تحت قيادة جهازهم الفني الذي تعامل بذكاء مع مجريات المباراة.

الزمالك يتفوق على بيراميدز بركلات الترجيح

في المقابل، تأهل نادي الزمالك إلى المباراة النهائية بعد مواجهة صعبة أمام بيراميدز انتهت بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

قدم الزمالك أداءً دفاعيًا منظمًا، مع تألق واضح لحارس المرمى في ركلات الترجيح، ليقود الفريق نحو النهائي الكبير أمام الأهلي. وأكدت المباراة عودة “روح الزمالك” التي ظهرت في تركيز اللاعبين وثقتهم حتى اللحظات الأخيرة.

جوائز بطولة السوبر المصري 2025

رصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية قيّمة، حيث يحصل الفريق المتوَّج بلقب السوبر المصري على 300 ألف دولار، بينما ينال الوصيف 200 ألف دولار. كما يحصل كل من الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا على 50 ألف دولار نظير المشاركة في البطولة، تقديرًا لمساهمتهم في نجاح الحدث الكروي الكبير الذي تستضيفه دولة الإمارات


 

الاهلي الزمالك بيراميدز سيراميكا السوبر المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي مكنش قصدى

بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي ومكنش قصدى

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

ترشيحاتنا

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة زراعة 455 فدان قصب غرس خريفي في الأقصر

إزالة تعديات على الأراضي ومتابعة زراعة 455 فدان قصب خريفي في الأقصر

الحمار المتحفظ علية

رئيس حي شمال الغردقة يضبط عربة «كارو » مخالفة وتروسيكل

صورة موضوعية

أخبار البحر الأحمر | جولات ميدانية لرؤساء أحياء الغردقة لضبط المخالفات وتحسين مستوى النظافة

بالصور

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي

المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

سترجع جديدة.. طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق

طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط
طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط
طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد