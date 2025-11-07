موعد مباراة قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والمصرية، مساء الأحد المقبل، إلى استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث الموعد المنتظر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا ومليئًا بالإثارة والندية المعهودة بين الغريمين التقليديين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تقام وسط حضور جماهيري كبير يعكس مكانة الفريقين وتاريخ المواجهات التي تجمع بينهما داخل وخارج مصر.

الزمالك يخطف بطاقة النهائي من بيراميدز

تأهل نادي الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد فوزه الصعب على بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد آل نهيان بأبوظبي ضمن الدور نصف النهائي.

ورغم تفوق بيراميدز في فترات عديدة من اللقاء، فإن براعة حارس الزمالك وتألق لاعبيه في ركلات الترجيح منحته بطاقة التأهل إلى النهائي، ليضرب موعدًا جديدًا مع غريمه الأهلي في كلاسيكو جديد ينتظره الجميع.

الأهلي يعبر سيراميكا ويواصل البحث عن لقب جديد

وفي المقابل، نجح الأهلي في حجز مقعده في النهائي بعدما تجاوز عقبة سيراميكا كليوباترا بالفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

بدأ الأهلي اللقاء بقوة، حيث افتتح محمود حسن تريزيجيه التسجيل برأسية رائعة، قبل أن يدرك مروان عثمان التعادل لسيراميكا في الشوط الأول، ليعود الأهلي في الشوط الثاني عن طريق جراديشار الذي أحرز هدف الفوز الحاسم.

ورغم الفرص العديدة التي سنحت للمارد الأحمر في الدقائق الأخيرة، فإن النتيجة بقيت على حالها ليضمن الفريق تأهله إلى المباراة النهائية وسط إشادة جماهيره بأداء اللاعبين وروحهم القتالية.

قمة جديدة في أجواء إماراتية

المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك تحمل طابعًا خاصًا، كونها تأتي في أجواء مثالية على الأراضي الإماراتية التي اعتادت استضافة السوبر المصري في السنوات الأخيرة وسط تنظيم مميز وجماهيرية كبيرة.