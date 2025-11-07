قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
سوريا .. إصابة 3 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات النظام قرب إدلب
بنداري: استمرار التصويت في 134مقراً انتخابياً بالخارج وغلق 16بعد انتهاء اليوم الأول
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 7-11-2025
الكشف عن هوية طاقم تحكيم نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك
موعد مباراة قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات
الدردير يكشف تاريخ موجهات الزمالك وبيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
إسلام مقلد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والمصرية، مساء الأحد المقبل، إلى استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث الموعد المنتظر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا ومليئًا بالإثارة والندية المعهودة بين الغريمين التقليديين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تقام وسط حضور جماهيري كبير يعكس مكانة الفريقين وتاريخ المواجهات التي تجمع بينهما داخل وخارج مصر.

الزمالك يخطف بطاقة النهائي من بيراميدز

تأهل نادي الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد فوزه الصعب على بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد آل نهيان بأبوظبي ضمن الدور نصف النهائي.

ورغم تفوق بيراميدز في فترات عديدة من اللقاء، فإن براعة حارس الزمالك وتألق لاعبيه في ركلات الترجيح منحته بطاقة التأهل إلى النهائي، ليضرب موعدًا جديدًا مع غريمه الأهلي في كلاسيكو جديد ينتظره الجميع.

الأهلي يعبر سيراميكا ويواصل البحث عن لقب جديد

وفي المقابل، نجح الأهلي في حجز مقعده في النهائي بعدما تجاوز عقبة سيراميكا كليوباترا بالفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.
بدأ الأهلي اللقاء بقوة، حيث افتتح محمود حسن تريزيجيه التسجيل برأسية رائعة، قبل أن يدرك مروان عثمان التعادل لسيراميكا في الشوط الأول، ليعود الأهلي في الشوط الثاني عن طريق جراديشار الذي أحرز هدف الفوز الحاسم.

ورغم الفرص العديدة التي سنحت للمارد الأحمر في الدقائق الأخيرة، فإن النتيجة بقيت على حالها ليضمن الفريق تأهله إلى المباراة النهائية وسط إشادة جماهيره بأداء اللاعبين وروحهم القتالية.

قمة جديدة في أجواء إماراتية

المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك تحمل طابعًا خاصًا، كونها تأتي في أجواء مثالية على الأراضي الإماراتية التي اعتادت استضافة السوبر المصري في السنوات الأخيرة وسط تنظيم مميز وجماهيرية كبيرة.

أبوظبي الأهلي والزمالك الأهلي الزمالك كأس السوبر المصري 2025 نهائي كأس السوبر المصري نهائي كأس السوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

ترشيحاتنا

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسَّعة

لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف المحافظات

أ.د إبراهيم الهدهد

خطيب الأزهر: تصحيح علاقتنا مع الله يحقق لنا الفلاح والنجاح في كل أمور حياتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: ذكرى معركة البرلس ستظل رمزًا خالدًا لتلاحم الشعب والجيش في الدفاع عن الوطن

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد