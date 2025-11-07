اختبار طبي يحسم موقف نجم الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي

يخضع خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاختبار طبي خلال الساعات المقبلة، لحسم موقفه من المشاركة في نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي، المقرر له الأحد المقبل على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وكان بيزيرا قد تعرض لإصابة تمزق خفيف في العضلة الخلفية خلال مواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز، وهي الإصابة التي تسببت في غيابه عن لقاء بيراميدز في نصف نهائي السوبر.

ويخضع اللاعب حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، على أمل لحاقه بالمباراة، فيما سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته بعد الاطلاع على نتيجة الاختبار الطبي الأخير قبل اللقاء المرتقب.