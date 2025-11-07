الأهلي يكشف لـ "صدى البلد" موقف التعاقد مع الزهواني

يعقد سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي والقائم بأعمال المشرف على قطاع الكرة جلسة مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لحسم العديد من الملفات التي تخص فترة إنتقالات الشتوية المقبلة ، وستكون الجلسة هي الأولي لـ عبد الحفيظ عقب إنتخابه عضو مجلس الإدارة بشكل رسمي.

وستعقد الجلسة عقب إنتهاء فعاليات السوبر المصري الذي يقام حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وسيناقش توروب إحتياجات الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية من حيث دعم مركز قلب الهجوم والظهير الايسر وقبل الدفاع ، واكدت إدارة الكرة أن هذا الإجتماع سيحسم بشكل كبير فترة ميركاتو الشتاء واللاعبين الذين سيرحلوا ايضا.

وسيقوم عبدالحفيظ ايضا بتكوين فريق تحليل فني ( اسكاوتنج) خلال الفترة الحالية بهدف تسهيل مهمة إستكشاف لاعبين جدد تكون مناسبة في القيمة المالية

واكدت إدارة الكرة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن المغربي فؤاد الزهواني الظهير الايسر الشاب لفريق اتحاد تواركة ولاعب منتخب المغرب تحت 20 سنه الفائز بكأس العالم الأخيرة التي اقيمت بتشيلي ، من ضمن الخيارات المطروحة للتعاقد في إنتقالات الشتاء.

وقالت الإدارة أن الزهواني مطروح للتعاقد معه لكن لم يتم التفاوض بشكل رسمي حتي الأن والأمر كان عبارة عن استفسار عن رغبة ناديه في التخلي عنه ، وأضافت أن المفاوضات ستتم في الفترة المقبلة مع اللاعبين الذي يرغبوا في التعاقد معهم.