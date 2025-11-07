الزمالك يواصل الاستعداد لنهائي السوبر وسط غيابات مؤثرة قبل مواجهة الأهلي

يواصل فريق الزمالك استعداداته الجادة لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وسط حالة من التركيز والحماس داخل معسكر الفريق الأبيض.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي أن الثنائي عدي الدباغ ومحمود بنتايج يعانيان من شد عضلي خفيف، ومن المقرر أن يخضعا لفحوصات إضافية خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفهما من المشاركة في تدريبات الفريق قبل النهائي المرتقب.

واضطر الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف إلى إجراء تعديلات تكتيكية في بعض المراكز، مع الاعتماد على اللاعبين الأكثر جاهزية بدنيًا وفنيًا لتعويض النواقص في التشكيل الأساسي.

وتسود أجواء من التركيز والإصرار بين اللاعبين، خاصة بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة، حيث يسعى الجميع إلى مواصلة الانتصارات والتتويج باللقب لإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن تجمع المباراة النهائية بين الزمالك والأهلي يوم الأحد المقبل في أجواء جماهيرية حماسية، ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية بشغف كبير.