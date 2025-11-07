الكشف عن هوية طاقم تحكيم نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن طاقم تحكيم نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك و طاقم تحكيم لمباراة الثالث والرابع.



وقال مهيب عبدالهادي عبر برنامج اللعيب على قناة ام بي سي مصر:"

• عاجل ومعلومة مؤكدة .. طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي وطاقم تحكيم إماراتي لمباراة الثالث والرابع".

وأضاف :"• والحكام المصريين هيرجعوا مصر خلاص من الإمارات".

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم الاحد المقبل في نهائي كاس السوبر المصري.

وقد طرح الإعلامي خالد الغندور سؤلاً للجماهير بشأن مباراة الزمالك و الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب خالد الغندور :"توقعاتكم لمباراة الزمالك و الأهلي في نهائي كأس السوبر و التوقع الصحيح جائزة ٢٠٠٠ جنيه و تيشرت فريقه المفضل بإذن الله ".