إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
سوريا .. إصابة 3 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات النظام قرب إدلب
بنداري: استمرار التصويت في 134مقراً انتخابياً بالخارج وغلق 16بعد انتهاء اليوم الأول
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 7-11-2025
الكشف عن هوية طاقم تحكيم نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك
موعد مباراة قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات
الدردير يكشف تاريخ موجهات الزمالك وبيراميدز
وظائف خالية بـ 6 كليات في جامعة القاهرة 2025.. تفاصيل كاملة
عمرو الحديدي: الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا بالقدرات الفردية فقط

علا محمد

أكد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، أن الحديث عبر منصات التواصل الإجتماعي، عن اكتساح الفريق الأحمر، لنظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري غير دقيق.
وأوضح الحديدي، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه أحمد دياب، على قناة صدى البلد، أن فوز الأهلي تحقق بفضل القدرات الفردية للاعبين وليس من خلال أداء جماعي منظم.
 

وأشار الحديدي إلى أن تغييرات الأهلي التي أجراها المدرب ييس توروب، لم تكن مؤثرة خلال مجريات اللقاء، حيث لم تضف القوة المطلوبة التي كان يحتاجها الفريق في الدقائق الأخيرة لحسم المباراة بشكل مريح.


واختتم لاعب الأهلي السابق تصريحاته مؤكدًا أن الفارس الأحمر لم يحسن استغلال توظيف لاعبيه داخل الملعب أمام سيراميكا كليوباترا، مشددًا على ضرورة معالجة هذه الأخطاء قبل خوض نهائي السوبر المصري أمام الزمالك.

عمرو الحديدي لاعب الأهلي السابق الأهلي سيراميكا كليوباترا نهائي كأس السوبر المصري الزمالك

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

قائد سيارة بسوهاج

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة في سوهاج

المتهمين

صاعق كهربائي وسلاح أبيض.. القبض على طرفي مشاجرة بالشرقية

جانب من الحملة

بعد قرار المنع.. حملات أمنية موسعة على التوك توك في المقطم| صور

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

فيديو

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

