عمرو الحديدي: الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا بالقدرات الفردية فقط

أكد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، أن الحديث عبر منصات التواصل الإجتماعي، عن اكتساح الفريق الأحمر، لنظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري غير دقيق.

وأوضح الحديدي، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه أحمد دياب، على قناة صدى البلد، أن فوز الأهلي تحقق بفضل القدرات الفردية للاعبين وليس من خلال أداء جماعي منظم.



وأشار الحديدي إلى أن تغييرات الأهلي التي أجراها المدرب ييس توروب، لم تكن مؤثرة خلال مجريات اللقاء، حيث لم تضف القوة المطلوبة التي كان يحتاجها الفريق في الدقائق الأخيرة لحسم المباراة بشكل مريح.



واختتم لاعب الأهلي السابق تصريحاته مؤكدًا أن الفارس الأحمر لم يحسن استغلال توظيف لاعبيه داخل الملعب أمام سيراميكا كليوباترا، مشددًا على ضرورة معالجة هذه الأخطاء قبل خوض نهائي السوبر المصري أمام الزمالك.