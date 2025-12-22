موعد صرف معاشات يناير 2026 وزيادة الحدين الأدنى والأقصى بالتفصيل

موعد صرف معاشات يناير 2026 .. تصدر ملف معاشات شهر يناير 2026 اهتمامات شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا مع إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التفاصيل الكاملة المتعلقة بموعد الصرف وقيمة المعاشات والزيادات المقررة، إذ يستفيد من منظومة المعاشات نحو 13 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ويترقب أصحاب المعاشات وأسرهم هذه المستحقات بوصفها مصدر الدخل الأساسي الذي يعتمدون عليه في تلبية متطلبات المعيشة اليومية.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر يناير 2026 سيبدأ رسميا ابتداءً من يوم 1 يناير 2026، على أن يستمر الصرف بشكل منتظم حتى نهاية شهر يناير 2026، وذلك في إطار حرص الهيئة على إتاحة الفرصة أمام جميع أصحاب المعاشات للحصول على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام، مع الالتزام بالجدول الزمني المعتمد للصرف في بداية كل شهر.

عدد المستفيدين من معاشات يناير 2026

يستفيد من صرف معاشات شهر يناير 2026 نحو 13 مليون مواطن، يمثلون شريحة كبيرة من كبار السن وأصحاب الحقوق التأمينية، وهو ما يعكس أهمية منظومة التأمينات الاجتماعية باعتبارها إحدى ركائز الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الدولة لضمان حياة كريمة للمستفيدين من المعاشات، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وتزايد تكاليف المعيشة.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2026

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أماكن صرف معاشات شهر يناير 2026، لتشمل منافذ شركة فوري، ومنافذ البريد المصري، وفروع البنوك الحكومية والتجارية، إلى جانب ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM، وكذلك المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة الخاصة بصاحب المعاش، وذلك بهدف تسهيل عملية الصرف وتوفير بدائل متعددة تتيح للمواطن اختيار الوسيلة الأنسب له دون عناء.

تنظيم عملية الصرف وتيسير الإجراءات

تأتي هذه الترتيبات في إطار سعي الهيئة إلى تنظيم عملية صرف المعاشات وتخفيف الضغط على المنافذ التقليدية، حيث يتيح تنوع أماكن الصرف مرونة كبيرة للمستفيدين ويقلل من فترات الانتظار، كما يضمن وصول المعاشات إلى مستحقيها في المواعيد المحددة دون تأخير، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمينات الاجتماعية.

زيادة معاشات يناير 2026

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن زيادة المعاشات اعتبارا من يناير 2026، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 إلى 1755 جنيها، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 13360 جنيها بدلا من 11600 جنيه، وتأتي هذه الزيادة ضمن جهود مستمرة لتحسين مستوى دخل أصحاب المعاشات ومواجهة الأعباء المعيشية.

خلفية عن زيادات المعاشات

أوضحت الهيئة أن زيادة معاشات يناير 2026 تعد جزءا من خطة بدأت منذ عام 2019، وأسفرت حتى الآن عن ارتفاع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيها، كما ارتفع الحد الأقصى للمعاش من 6480 جنيها إلى 13360 جنيها، وهو ما يعكس تحسنا تدريجيا مستمرا في المستحقات التأمينية، ويؤكد التزام الدولة بدعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية.

قيمة معاشات شهر يناير 2026 حسب الشرائح

تضمنت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة التأمينات الاجتماعية قيمة معاشات شهر يناير 2026 وفقا للشرائح المختلفة، حيث يبلغ معاش الشريحة الأولى 1495 جنيها، والشريحة الثانية 1725 جنيها، والشريحة الثالثة 1840 جنيها، والشريحة الرابعة 2300 جنيه، والشريحة الخامسة 2645 جنيها، والشريحة السادسة 2990 جنيها، والشريحة السابعة 3335 جنيها.

كما يبلغ معاش الشريحة الثامنة 3680 جنيها، والشريحة التاسعة 4025 جنيها، والشريحة العاشرة 4370 جنيها، والشريحة الحادية عشرة 4715 جنيها، والشريحة الثانية عشرة 5060 جنيها، والشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات، بينما يصل معاش الشريحة الرابعة عشرة إلى 11592 جنيها، وذلك وفقا لما هو معتمد ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية.

أهمية المعاشات في دعم الاستقرار الاجتماعي

تمثل المعاشات أحد أهم أدوات تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث توفر دخلا ثابتا لملايين الأسر، وتسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية لأصحاب المعاشات، كما تعكس الزيادات الدورية في المعاشات حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

التزام الهيئة بخدمة أصحاب المعاشات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية استمرارها في تطوير آليات الصرف وتحديث قواعد البيانات، بما يضمن تقديم خدمة أفضل لأصحاب المعاشات، وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم في المواعيد المقرّرة، مع إتاحة قنوات متعددة للصرف تتناسب ومختلف الفئات العمرية والاحتياجات المختلفة للمستفيدين.