مدبولي يتفقد مشروعات حياة كريمة بالجيزة
العمل تحدد ضوابط ومواعيد الوفاء بحقوق العمال عند حل أو تصفية المنشآت
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر
البابا تواضروس يلتقي مديري المعاهد الكنسية بأكاديمية مارمرقس | صور
العملات الرقمية تتراجع بعد انتعاش قصير.. و"بيتكوين" تهبط دون 88 ألف دولار
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
فحوصات طبية تحدد موقف ثنائي منتخب مصر من مواجهة جنوب أفريقيا
طرق غامضة وأجسام متوهجة في المدار.. شهادات مرعبة لرواد فضاء | إيه الحكاية ؟
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
محافظات

محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
أ ش أ

قرر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، تشكيل لجنة هندسية متخصصة لبيان مدى تأثر العقارات القريبة من الحريق الذي نشب بأحد مخازن الخشب بشارع كفر الباشا بحي المرج، مع سرعة إزالة الآثار الناتجة عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة الموقع لتحديد أسباب الحادث.


وأكد الدكتور إبراهيم صابر، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو وفيات، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لتأمين الموقع.


جاء ذلك خلال إشراف محافظ القاهرة، يرافقه اللواء محمد يوسف مدير أمن القاهرة وعدد من القيادات التنفيذية، على عمليات إطفاء الحريق، بمشاركة 10 سيارات إطفاء.


وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن خشب تبلغ مساحته نحو 2000 متر مربع بشارع كفر الباشا بحي المرج، وامتد أثره إلى بعض العقارات المجاورة دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي إلى موقع الحادث، حيث تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر تشكيل لجنة هندسية متخصصة لبيان مدى تأثر العقارات القريبة من الحريق نشب بأحد مخازن الخشب بشارع كفر الباشا بحي المرج سرعة إزالة الآثار الناتجة عنه انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة الموقع

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

