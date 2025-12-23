محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج

قرر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، تشكيل لجنة هندسية متخصصة لبيان مدى تأثر العقارات القريبة من الحريق الذي نشب بأحد مخازن الخشب بشارع كفر الباشا بحي المرج، مع سرعة إزالة الآثار الناتجة عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة الموقع لتحديد أسباب الحادث.



وأكد الدكتور إبراهيم صابر، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو وفيات، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لتأمين الموقع.



جاء ذلك خلال إشراف محافظ القاهرة، يرافقه اللواء محمد يوسف مدير أمن القاهرة وعدد من القيادات التنفيذية، على عمليات إطفاء الحريق، بمشاركة 10 سيارات إطفاء.



وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن خشب تبلغ مساحته نحو 2000 متر مربع بشارع كفر الباشا بحي المرج، وامتد أثره إلى بعض العقارات المجاورة دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي إلى موقع الحادث، حيث تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.