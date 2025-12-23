قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«مهر نيوز» الإيرانية تنفي صحة أنباء وقوع هجوم في زاهدان
مدبولي يتفقد مشروعات حياة كريمة بالجيزة
العمل تحدد ضوابط ومواعيد الوفاء بحقوق العمال عند حل أو تصفية المنشآت
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر
البابا تواضروس يلتقي مديري المعاهد الكنسية بأكاديمية مارمرقس | صور
العملات الرقمية تتراجع بعد انتعاش قصير.. و"بيتكوين" تهبط دون 88 ألف دولار
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
فحوصات طبية تحدد موقف ثنائي منتخب مصر من مواجهة جنوب أفريقيا
طرق غامضة وأجسام متوهجة في المدار.. شهادات مرعبة لرواد فضاء | إيه الحكاية ؟
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
أخبار البلد

البابا تواضروس يلتقي مديري المعاهد الكنسية بأكاديمية مارمرقس | صور

ميرنا رزق

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، لقاءً، مع مديري عدد من المعاهد الكنسية، وذلك بمقر أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

تطوير العملية التعليمية

تم خلال اللقاء التعريف بأكاديمية مار مرقس القبطية، والاستماع لآراء ومقترحات الحضور بخصوص تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمعايير الجودة الأكاديمية في الكليات اللاهوتية والمعاهد الكنسية المعترف بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وهذا اللقاء هو الثاني ضمن عدة لقاءات مقبلة مع كليات ومعاهد أخرى.

حضر اللقاء ممثلو معهد التدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD)، معهد المشورة بالمعادي، معهد الكتاب المقدس بأسيوط، معهد الكتاب المقدس بالمعادي، معهد الدراسات النفسية، معهد التاريخ الكنسي بالمعادي.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الثاني الكرازة المرقسية المعاهد الكنسية الكليات اللاهوتية معهد الكتاب المقدس

