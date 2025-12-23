البابا تواضروس يلتقي مديري المعاهد الكنسية بأكاديمية مارمرقس | صور

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، لقاءً، مع مديري عدد من المعاهد الكنسية، وذلك بمقر أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

تطوير العملية التعليمية

تم خلال اللقاء التعريف بأكاديمية مار مرقس القبطية، والاستماع لآراء ومقترحات الحضور بخصوص تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمعايير الجودة الأكاديمية في الكليات اللاهوتية والمعاهد الكنسية المعترف بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وهذا اللقاء هو الثاني ضمن عدة لقاءات مقبلة مع كليات ومعاهد أخرى.

حضر اللقاء ممثلو معهد التدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD)، معهد المشورة بالمعادي، معهد الكتاب المقدس بأسيوط، معهد الكتاب المقدس بالمعادي، معهد الدراسات النفسية، معهد التاريخ الكنسي بالمعادي.