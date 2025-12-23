قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا لاون الرابع عشر يلتقي الرئيس العام للرهبنة الساليزيانية

البابا لاون وأعضاء المجلس العام لجماعة الساليزيان
ميرنا رزق

التقى قداسة البابا لاون الرابع عشر، الأب فابيو أتارد، الرئيس العام للرهبنة الساليزيانية، وأعضاء المجلس العام لجماعة الساليزيان.

وخلال اللقاء، تم عرض الخطوط الأربع التي ستوجّه الجماعة السالسية بين عامي 2025 و2031: التحويل، والخدمة للفقراء، التعليم، والرعاية الرعوية في الكاريزما، الذكاء الاصطناعي، ومهمة الشباب، بالإضافة إلى دور الجامعة البابوية الساليزيانية.

السلام التزام جذري

وشدّد الأب الأقدس على أن السلام التزام جذري يتطلّب شهادة حية، خاصة في مناطق النزاع، مشجعًا الساليزيان على عدم فقدان الأمل.

كذلك، كما تناول الحبر الأعظم ثلاث قضايا محورية: علمنة الشباب الأوروبيين، والحاجة إلى مقترحات عميقة تلمس القلب، الذكاء الاصطناعي كقضية أخلاقية عالمية، داعيًا إلى إضفاء الطابع الإنساني عليه، والمهمة التبشيرية في الذكرى الـ150، مؤكدًا أن الكنيسة تبقى كنيسة مرسلة بشجاعة.

وفي ختام اللقاء، طلب الرئيس العام، الأب فابيو أتارد بركة خاصة من الأب الأقدس للجماعة، ولعائلة الساليزياني حول العالم، مؤكدًا أن هذا اللقاء يشكّل بوصلة واضحة في زمن مليء بالتحديات: العمق والأصالة، الشهادة والقرب، الشجاعة والجرأة في الرسالة.

