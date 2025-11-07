قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
منتخب مصربـ 10 لاعبين يتعادل مع فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة
الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير مصر بالرياض: زيادة أعداد المتوافدين للتصويت في انتخاب النواب شكلت ضغطا على الأمن السعودي

سفير مصر بالرياض للوطنية للانتخابات: كثرة أعداد المتوافدين للتصويت بانتخاب النواب شكلت ضغط على الأمن السعودي
سفير مصر بالرياض للوطنية للانتخابات: كثرة أعداد المتوافدين للتصويت بانتخاب النواب شكلت ضغط على الأمن السعودي
إسلام دياب

قال السفير إيهاب أبو سريع سفير مصر في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية إن العملية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى تسير بشكل منتظم بدون أي مشاكل حتى الإن وذلك بالرغم من الإقبال الكثيف منذ فتح أبواب السفارة للجالية المصرية.

وأضاف أبو سريع  أن أبناء الجالية المصرية مازالوا يتوافدون بأعداد كبيرة جدا لدرجة أن الأمن السعودى يشتكي من كثرة الأعداد وهذا شيء يفرحنا من كثرة الأعداد الآتية للتصويت. 

وأكد القاضي أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات مع بداية مؤتمر متابعة للانتخابات بعد الرابعة عصرا أنه تم غلق باب التصويت في 16 مقر بمقرات اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى بالخارج مع تمام الساعة التاسعة مساءا حسب التوقيت المحلي لكل دولة.  

وأجرى القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الثاني لمتابعة سير التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك لإطلاع الرأي العام على مستجدات التصويت في اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج.

وتعد لجنة نيوزيلاندا أول لجنة تبدأ التصويت حيث توافق الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة في نيوزيلاندا الساعة العاشرة مساء أمس الخميس بتوقيت مصر لوجود فارق زمني بين البلدين بمقدار 11 ساعة، فيما ستكون لجنة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية أخر لجنة تفتح باب التصويت، وتُجري عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج يومي الجمعة والسبت داخل 136 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

ووجه القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لوزير الخارجية ووزارة الخارجية علي افتتاح المقرات الانتخابية الجديدة، بانتخابات مجلس النواب 2025، وأن غرفة العمليات تتابع علي مدار الساعة سير اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وعقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى مؤتمرًا صحفيًا بمقر الهيئة، لإطلاع الرأي العام على مستجدات بدء التصويت في اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج.

وأجرى القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، لمعرفة آخر المستجدات في اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم فتح 105 مقر انتخابي حتى الآن من اجمالي 139 مقر انتخابي لتصويت المصريين بالخارج، وتم تقديم طلبات من عدد من المترشحين لإيفاد مندوبين عنهم في عدد من السفارات بالخارج لمتابعة سير العملية الانتخابية، وأنه تم تسجيل بعض الكثافات في التصويت في الدول العربية، إنه سيتم متابعة اليوم الأول للتصويت بالمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النوات في 139 مقر في 117 دولة وتم اضافة 3 لجان في دولة العراق.

وأضاف إنه تم تسجيل بعض الكثافات في التصويت في الدول العربية، وإنه تم فتح 105 مقر انتخابي حتى الآن من اجمالي 139 مقر انتخابي لتصويت المصريين بالخارج، وسيتم فتح باقي اللجان تباعًا علي مدار اليوم.

وقال السفير وليد الفقي سفير مصر في دولة قطر، إن السفارة المصرية في الدوحة شهدت إقبالًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الإقبال يفوق ما تم تسجيله خلال انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، مضيفا أن انتخابات مجلس النواب تحظى بأهمية أكبر لدى المواطنين، لما يمثله المجلس من دور تشريعي ورقابي مباشر ينعكس على الحياة اليومية.

وأضاف أن الجالية المصرية حضرت  من عمال ومعلمين ومهندسين وغيرهم للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي تعبيرًا عن حرصها على المشاركة السياسية وممارسة حقها الدستوري، مشيرًا إلى أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين داخل مقر السفارة، بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية القطرية والأجهزة الأمنية، وجرى تخصيص حافلات لنقل المواطنين إلى مقر اللجنة الانتخابية تيسيرًا عليهم، خصوصًا مع كون اليوم عطلة أسبوعية.

وأوضح أن الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع شهدت حضورًا متوسطًا قبل صلاة الجمعة، إلا أن الإقبال ارتفع بشكل كبير عقب الصلاة مع تدفق أعداد كبيرة من الناخبين من المسجد القريب من السفارة، مع حرص السفارة التام على الحياد الكامل وعدم التدخل في اختيارات الناخبين مؤكدًا أن عملية التصويت ستستمر حتى غدًا الساعة التاسعة مساءً، يعقبها فرز الأصوات وإرسال النتائج مباشرة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر.

من جانبه، قال القنصل هاني ناجي سفير استراليا، أثناء الاتصال به من غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات للاطمئنان على تصويت المصريين بالخارج وبخاصة في دولة أستراليا موجها الشكر للهيئة ووزير الخارجية علي تقديم الدعم والمساعدة والتوجيهات المستمرة، وذلك يعكس وعي المصريين، وأن العملية الانتخابية تسير بيسر وسلاسة.

سفير مصر بالرياض انتخابات مجلس النواب المملكة العربية السعودية المصريون بالخارج مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

بالصور

علامات تستدعي توقف النساء عن تناول القهوة

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

فيديو

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد