الزراعة: العلاقات المصرية الأردنية نموذج راسخ للتعاون العربي المخلص
طلاب الدراسات العليا بإعلام القاهرة يبتكرون تطبيقا إلكترونيا للسياحة في مصر
رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟
مكافآت استثنائية في الزمالك حال التتويج بالسوبر المصري
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
طباعة 70% من بطاقات الاقتراع في 14 محافظة بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى

طباعة 70% من بطاقات الاقتراع بـ14 محافظة بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى
طباعة 70% من بطاقات الاقتراع بـ14 محافظة بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى
إسلام دياب

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تصميم وطباعة بطاقة الاقتراع بأسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية المختلفة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

قامت الهيئة بطباعة ما يقرب من 70% من بطاقات الاقتراع فى 14 محافظة، بالنسبة لنظامي الفردي والقائمة، لتوزيعها على القضاة المشرفين على الانتخابات، وارسال نموذج بطاقة الاقتراع إلى السفارات والقنصليات عبر وزارة الخارجية.

من جانبهم، يتسلم أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، رؤساء اللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب، الأوراق الانتخابية وبطاقات الاقتراع ومحاضر الفرز، من المحاكم الابتدائية في كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى، على مدار يومي السبت والأحد تمهيدا للسفر بها إلى اللجان التي سيتولون الإشراف عليها.

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، بعد غد الخميس، انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، وبدء فترة الصمت الانتخابي الذى تحظر فيه الدعاية.

تبدأ عملية اقتراع المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 يومي الجمعة والسبت القادمين، ويتبعه تصويت المصريين بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين التي ستكون داخل 5606 لجنة فرعية بعدد 70 لجنة عامة، بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية وتطبيق الصمت الانتخابي للمرشحين.

ومن المقرر إجراء عملية الاقتراع بالمرحلة الأولى داخل محافظات الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد والفيوم والإسكندرية ومطروح والبحيرة.

تجرى الانتخابات على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتكون قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لهذا النظام، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الاعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر وبالداخل يومي 3 و 4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة 11 ديسمبر القادم.

