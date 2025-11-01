قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إذاعة جيش الاحتلال: الرفات التي سلمتها حماس إلى إسرائيل الليلة الماضية لا تعود لأي محتجز
لم نقصد الإساءة.. أول تعليق من الأهلي على أزمة صور ثلاثي الزمالك
تنسيق بين 3 وزارات لترويج الحضارة المصرية بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير
رقصت بملابس خادشة.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس سنتين بالقانون
صحيفة يونانية: المتحف المصري الكبير يعرض أعظم اكتشاف أثري في العالم
مصطفي أبو زهرة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لعظمة حضارتنا
وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير .. الفنادق والمواقع الأثرية جاهزة لاستقبال ضيوف مصر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
محرك للاقتصاد.. وزير الزراعة: افتتاح المصري الكبير ميلاد حضاري جديد
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
العالم يحتفي بافتتاح المتحف الكبير.. صرح يجسد عظمة التاريخ والعبقرية
جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

توقف الدعاية الانتخابية للمترشحين لانتخابات مجلس النواب.. الخميس

توقف الدعاية الانتخابية للمترشحين لانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى
توقف الدعاية الانتخابية للمترشحين لانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى
إسلام دياب

تتوقف الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، الخميس المقبل 6 نوفمبر 2025، ويبدأ فترة الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، في الساعة 12 بالتوقف المحلي لكل دولة.

تُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.  

يستعد ملايين المواطنين في مختلف المحافظات للمشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط اهتمام واسع بمعرفة مقار اللجان الانتخابية وأرقام الكشوف قبل انطلاق عملية التصويت المقررة في نوفمبر المقبل.

انتخابات مجلس النواب 2025

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية لمجلس النواب 2025

حيث وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات أكثر من وسيلة إلكترونية وهاتفية للاستعلام بسهولة عن مكان اللجنة الانتخابية وموقف الناخب من القيد في الجداول، باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك ضمن جهود الدولة لتيسير المشاركة الانتخابية وتعزيز الوعي بدور المواطنين في العملية الديمقراطية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن خدمة الاستعلام متاحة مجانا لجميع المواطنين عبر الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال التطبيق الإلكتروني على الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية القصيرة، بما يتيح لكل ناخب معرفة مقر لجنته دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات:
يمكن للمواطنين معرفة لجنتهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة على الرابط التالي: 
(https://www.elections.eg).
وتتم الخطوات على النحو الآتي:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
2. الضغط على أيقونة  استعلم عن لجنتك الانتخابية  من الصفحة الرئيسية.
3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة.
4. الضغط على زر  استعلام .
5. تظهر فورا جميع بيانات الناخب، وتشمل:

   اسم اللجنة الانتخابية.
   رقم اللجنة الفرعية.
   رقم الناخب في الكشوف.
   عنوان المقر الانتخابي.
   موقف الناخب من القيد في الجداول الانتخابية.

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية عبر تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات:
أتاحت الهيئة أيضا تطبيقا رسميا يمكن تحميله من متجري Google Play وApp Store، لتسهيل عملية الاستعلام عبر الهاتف المحمول، ويتم ذلك كالتالي:

1. تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات من المتجر المناسب للجهاز.
2. فتح التطبيق بعد التثبيت وإدخال رقم الهاتف المحمول لتأكيد الهوية.
3. إدخال كود التحقق الذي يصل في رسالة نصية قصيرة.
4. بعد التحقق، تظهر خانة إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.
5. الضغط على  تحقق من الرقم القومي ، لتظهر تفاصيل اللجنة وتشمل:

   اسم المدرسة أو المقر الانتخابي.
   رقم اللجنة الفرعية.
   عنوان المقر بدقة.
   تاريخ التصويت المحدد للناخب.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المواطنين يمكنهم الاستعلام عن لجانهم بطرق إضافية دون الحاجة لاستخدام الإنترنت، وذلك من خلال:

1. الاتصال برقم 141 من أي خط أرضي أو محمول لمعرفة بيانات اللجنة.
2. إرسال الرقم القومي في رسالة نصية قصيرة إلى رقم 5151، وستصل رسالة تحتوي على تفاصيل اللجنة الانتخابية.

وأوضحت الهيئة أن جميع خدمات الاستعلام متاحة بشكل مجاني، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو الخط الساخن، مؤكدة أن الهدف هو تسهيل مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية وضمان معرفة الجميع بمقار لجانهم قبل موعد التصويت.

الدعاية الانتخابية المترشحين بانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الصمت الانتخابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

في أجواء روحية مهيبة.. تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

الفاشر

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

ترشيحاتنا

وديع الصافي

فى ذكراه.. ترك وديع الصافي الدراسة من أجل الفن وقصة رحيله

تمثال رمسيس الثاني

من الميدان إلى البهو.. ذكريات نقل تمثال رمسيس للمتحف الكبير

مي عز الدين

مي عز الدين تتألق بالزي الفرعوني في أحدث ظهور

بالصور

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد