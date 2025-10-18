كيفية الحصول على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم

يبحث المواطنون عن طريقة التقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم، وذلك بعد بدء تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، والتي تستهدف تحسين أوضاع السكن وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين بما يتماشى مع خطط الدولة لتحديث البنية العمرانية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الخطوات الرسمية للتقديم على وحدات الإسكان البديل إلكترونيا، عبر منصة مصر الرقمية التي تتيح جميع الخدمات الحكومية بسهولة وأمان دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب أو مقرات الهيئة.

وأكدت الوزارة أن جميع طلبات الحصول على شقق الإسكان البديل تقدم حصريا عبر المنصة الرسمية لمصر الرقمية من خلال الرابط الإلكتروني:

(https://digital.gov.eg)، مشيرة إلى أن التقديم يتم بعد إنشاء حساب جديد للمستخدم باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، ثم الدخول إلى خدمة السكن البديل من قائمة الخدمات المتاحة على المنصة، وقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها قبل البدء في تسجيل البيانات.

وتشمل خطوات التسجيل إدخال بيانات الوحدة المؤجرة الحالية، وتحديد نوعها سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إلى جانب تحديد العلاقة الإيجارية إذا كان مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي أو أحد أفراد أسرته من امتداد عقد الإيجار، مع توضيح صلة القرابة في حالة الامتداد.

كما يتعين على المواطن إدخال بياناته الأساسية كاملة مثل الاسم الرباعي، الرقم القومي، محل الميلاد، أرقام الهواتف، والبريد الإلكتروني إن وجد.

ويتضمن الطلب كذلك إدخال البيانات الوظيفية والدخل الشهري لمقدم الطلب، والتي تشمل المؤهل الدراسي، الحالة الوظيفية سواء كان العمل دائما أو مؤقتا أو حرا، قيمة الدخل الشهري والدخل السنوي الإجمالي، بالإضافة إلى بيانات التأمينات الاجتماعية والقطاع التابع له المتقدم.

وفيما يخص الوحدة المؤجرة، يتم الاستعلام عن عنوانها من خلال رقم عداد الكهرباء سواء كان بنظام الفاتورة أو المسبق الدفع أو العدادات الذكية، مع تحديد شركة الكهرباء التابع لها العداد ومراجعة العنوان الذي تستكمله المنصة تلقائيا، على أن يقوم المواطن بإضافة أي بيانات ناقصة بشكل يدوي.

كما يجب تسجيل جميع تفاصيل عقد الإيجار، بما في ذلك مساحة الوحدة، تاريخ بدء الإيجار ونهايته، قيمة الإيجار الشهري، تاريخ الإشغال، واسم المالك الحالي للوحدة.

ويطلب كذلك إدخال بيانات الأسرة بالكامل، بما في ذلك الحالة الاجتماعية للمتقدم، وبيانات الزوج أو الزوجة مثل الرقم القومي، المؤهل الدراسي، الحالة الوظيفية والدخل، فضلا عن إدخال بيانات الأبناء المقيمين وأرقامهم القومية، وتوضيح وجود أي أفراد آخرين مقيمين بخلاف الزوجة والأبناء مع تحديد صلتهم بالمتقدم.

كما تتضمن الاستمارة جزءا خاصا بالحالة الصحية للأسرة لتوضيح ما إذا كان أحد الأفراد من ذوي الهمم، وإدخال بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة في حال وجودها، مع تحديد نوع الإعاقة واسم الوصي إن وجد.

أما إذا كان مقدم الطلب يمتلك شركة أو نشاطا تجاريا، فيتعين عليه إدخال بيانات السجل التجاري أو الرقم الضريبي، واسم النشاط التجاري، وتاريخ إنشائه، والمحافظة التي يقع بها المقر الرئيسي للنشاط.

وبعد استكمال جميع البيانات، يجب على المواطن مراجعتها بعناية قبل الضغط على خيار تحقق من رقم الهاتف المحمول، حيث تصله رسالة نصية تحتوي على كود مكون من ستة أرقام لإدخاله والتحقق من الطلب، ثم الضغط على تأكيد لتظهر رسالة تؤكد استلام الطلب بنجاح.

وتشمل الاستمارة إقرارا قانونيا يوقع عليه المواطن يؤكد فيه أن جميع المعلومات المقدمة صحيحة، ويتحمل كامل المسئولية في حالة ثبوت تقديم بيانات غير دقيقة، بما قد يؤدي إلى استبعاده من الدعم السكني أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.

وأكدت وزارة الإسكان أن عملية مراجعة الطلبات تتم إلكترونيا عبر قاعدة بيانات موحدة لضمان العدالة والشفافية، مشددة على أن الهدف الأساسي هو وصول شقق الإسكان البديل إلى المستحقين الحقيقيين فقط، وفق معايير دقيقة تشمل الحالة الاجتماعية والدخل ومستوى الاحتياج الفعلي للوحدة السكنية.

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم التواصل مع المتقدمين في حال الحاجة إلى استكمال بيانات أو تقديم مستندات إضافية، مع توفير خدمة متابعة الطلب إلكترونيا من خلال الحساب الشخصي للمواطن على منصة مصر الرقمية.