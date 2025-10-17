الإسكان تكشف حصاد أسبوع من الجولات والقرارات والمبادرات السكنية والتنموية

نشرت الصفحات الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تقريراً "بالفيديوجراف" يتضمن أنشطة الوزارة خلال الفترة من 12/10/2025 إلى 16/10/2025، والذي تضمن جولات تفقدية لمشروعات متنوعة، وعقد اجتماعات، وتصريحات هامة في ملفات عمل الوزارة.

في مستهل التقرير جاء في يوم 16/10/2025، أن المهندس شريف الشربيني، عقد اجتماعاً لمتابعة مشروعات الإسكان بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير، وصندوق الإسكان الاجتماعي، ومسئولي أجهزة المدن.

وصرح المهندس شريف الشربيني، بأنه تم تسليم إخطارات التخصيص لـ 1008 فائزين بقطع أراضٍ تم تقنين أوضاعها بمدينة العبور الجديدة، وذلك في 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 والأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة.

وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الإسكان في يوم 16/10/2025،أن الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن سيكون متاحًا للحجز بالمرحلة العاشرة التكميلية من المشروع والتى تبلغ 6797 قطعة أرض ، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 19/10/2025،وأنه سيتم مدّ فترة استقبال التحويلات لقطع الأرضي الجديدة المراد حجزها – في حال الحاجة لذلك – خلال الفترة من 19/10 وحتى 28/10/202.

كما أعلنت وزارة الإسكان طرح 785 وحدة إسكان فاخر ضمن المرحلة الثانية من مبادرة “بيتك في مصر” للمصريين بالخارج، وذلك ابتداءً من السبت 18 أكتوبر 2025 ، ويتضمن الطرح وحدات سكنية فى العاصمة الإدارية، العلمين، المنصورة الجديدة، ومارينا العلمين، وأضافت الوزارة أن سداد جدية الحجز سيبدأ يوم السبت الموافق 18 أكتوبر ويستمر حتى 23 أكتوبر 2025 وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة “بيتك في مصر“.

وفي يوم15/10/2025، أعلن المهندس شريف الشربيني، أنه لا صحة لما يتم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن إيقاف إجراءات التخصيص للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة، وأن خطوات حجز الوحدات تتم بشفافية كاملة طبقاً للقواعد الموضوعة، وأنه تم فتح باب تقيد التظلمات للراغبين في الحصول على وحدات.

وأصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قراراً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية أجهزة تنمية بني مزار الجديدة، والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، والقرى السياحية، وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

أعلن المهندس شريف الشربيني، في ذلك اليوم، الانتهاء من تنفيذ أعمال الكهرباء والإنارة بمناطق التجمعات السكنية البديلة بالكامل بمنطقة "شمس الحكمة" ضمن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، إلى جانب إجراء الاختبارات الفنية اللازمة لتلك الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتوفير بيئة معيشية آمنة ومتكاملة للسكان.

وكذا أعلن المهندس شريف الشربيني، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 21/10/2025، بمقر جهاز مدينة الشروق.

وشارك عدد من مسئولى وزارة الإسكان في فعالية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) بعنوان "المدن الذكية في مصر – الوضع الراهن والرؤية المستقبلية" التي عقدت في مدينة ميونخ ، حيث بحث المشاركون فرص التعاون مع عدد من الشركاء في مجالات المباني الذكية والطاقة المستدامة والتنقّل منخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي يوم 14/10/2025، عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعا لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي لمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" بعددٍ من المدن الجديدة ، وتابع الوزير الموقف التنفيذي للمشروع ومراجعة الأعمال التي تم تنفيذها مع التصميمات المعتمدة، لتتناسب مع النموذج المعماري ومع متطلبات الحاجزين بطابع مميز.

وشارك المهندس شريف الشربيني، في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بنسخته الثامنة تحت شعار “حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ واستدامة الموارد المائية”، وألقى المهندس شريف الشربيني، كلمة خلال جلسة بعنوان "حلم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر أصبح حقيقة" .

وعقد وزير الإسكان، اجتماعاً، مع مسئولي شركة "فاوندرز" للتطوير العقاري، لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية، والخطة الترويجية التي تنفذها الشركة لتسويق عددٍ من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وصرح المهندس شريف الشربيني، بأنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية الـ19 وتخصيص أراضٍ سكنية لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقتي جمعية القادسية والكيلو 48 "سابقًا" حتى تاريخ 18 سبتمبر 2025 بمدينة العبور الجديدة.

كما تم الإعلان في اليوم نفسه، عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي.

وفي يوم 13/10/2025، بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، واللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمحافظة أسيوط، حيث عقدا اجتماعا بمقر جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، إحدى مدن الجيل الرابع، لمتابعة ملفات العمل وأوجه التعاون المشترك فيما يتعلق بالمدن الجديدة.

وتضمن التقرير في ذلك اليوم، أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تابعا خلال الجولة بمحافظة أسيوط، موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، وكذا مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة ناصر الجديدة "غرب

وانتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لتفقد مشروع توسعات محطة معالجة أبوتيج بطاقة 45/30 ألف م3 / يوم، وصرف صحي قرى مركز أبوتيج، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

واستكمل الشربيني، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولتهما بتفقد أعمال التوسعات الجارية بمحطة مياه أبوتيج المرشحة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بمحافظة أسيوط، لمتابعة معدلات التنفيذ، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة.

واختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولتهما اليوم بتفقد محطة تنقية مياه الشرب وأعمال الطرق والمحاور والممشى السياحي ومشروع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة أسيوط الجديدة، لمتابعة معدلات التنفيذ.

وكان وزير الإسكان، أعلن أيضاً في ذلك اليوم، عن بدء استيفاء "نموذج الطلب الإلكتروني" للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية digital.gov.eg ، ابتداءً من الساعة ١١ صباح اليوم الاثنين ١٣ أكتوبر 2025.

بدورها، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح فيديو توضيحي لخطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، عبر منصة مصر الرقمية digital.gov.eg..

وافتتح الدكتور سيد أسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورشة العمل بعنوان (مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر)، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، بمشاركة العديد من شركاء التنمية الدوليين، وذلك في إطار إدراك الدولة المصرية للتحديات البيئية والمناخية المتزايدة، لاسيما تلك المرتبطة بإدارة مياه الصرف الصحي ومخلفاتها.

وفي يوم 12/10/2025، عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعاً مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، لبحث ملف تشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط على مساحة حوالي 500 فدان بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

كذلك تابع المهندس شريف الشربيني، الموقف التنفيذي لوحدات سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة " زهرة العاصمة" بمدينة بدر، والتي يتم تنفيذها في إطار الحرص على توفير وحدات سكنية لمختلف شرائح الدخل، وتلبية الطلب على السكن الملائم.