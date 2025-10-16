وزير الإسكان: تخصيص 1008 قطع أراضٍ للمواطنين بـ العبور الجديدة بالقرعة

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تسليم إخطارات التخصيص لـ 1008 فائزين بقطع أراضٍ تم تقنين أوضاعها بمدينة العبور الجديدة، وذلك في 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 والأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، من خلال تنظيم قرعات علنية، وتسليم المواطنين قطع أراضي مخططة بأسلوب عصري ومتكاملة المرافق، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو توفير سكن ملائم وفرص تنمية حقيقية بمختلف المدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، أن هذه القرعات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، بما يحقق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي ودفع إجراءات التقنين لزيادة معدلات التنمية بالمناطق المضافة للمدن الجديدة، مؤكداً مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة،.

ونوه الوزير عن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أطلقت منصة إلكترونية متخصصة على الرابط https://nuca-services.gov.eg/#/home لتلقي استفسارات المواطنين والرد عليها بشكل مباشر، لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة إلى التوجه لمقار أجهزة المدن.