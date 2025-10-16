وزير الإسكان يتابع تنفيذ المشروعات السكنية بالمدن والمحافظات

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة مشروعات الإسكان بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير، وصندوق الإسكان الاجتماعي، ومسئولي أجهزة المدن.

وتناول الاجتماع، الأعمال المتبقية ضمن تنسيق الموقع بمشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض بالقاهرة الجديدة، وكذلك أعمال المرافق وخطة تسليم الوحدات للحاجزين والخطة الزمنية للانتهاء من الأعمال حيث وجه الوزير بالانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة لها.

وتابع الوزير خلال الاجتماع خطة التسليم لوحدات "سكن لكل المصريين" بمدينة أسوان الجديدة بإجمالي وحدات 13896 وحدة لمحدودي الدخل بالمدينة، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية، بجانب متابعة موقف تنفيذ 672 وحدة لمتوسطي الدخل بالمدينة وكذا موقف الخدمات المختلفة بمدينة أسوان الجديدة.

وتابع الوزير خلال الاجتماع موقف وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحافظة أسوان وموقف المرافق والخدمات بالمشروع.

وتناول الاجتماع موقف وحدات "سكن لكل المصريين" بمحافظة بورسعيد وكذا الموقف التنفيذي لوحدات محور محدودي الدخل بمدينة السادات.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة موقف مشروع الإسكان المتوسط ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" والإسكان فوق المتوسط 2040 بعدد وحدة بمدينة 6 أكتوبر، كما تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروع جنة في كل من مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد، حيث تم مناقشة موقف تسليم الوحدات للحاجزين وأعمال لتنسيق الموقع المتبقية.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع موقف تنفيذ وحدات مشروع "ديارنا "بمدينة السادات ومدينة دمياط الجديدة بجانب متابعة موقف تسليم الوحدات الخاص بمشروع صواري بالإسكندرية.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بالالتزام بالمواعيد المحددة لكافة الأعمال المتبقية بالمشروعات ودفع وتكثيف العمل بها، وتسليم الحاجزين وحداتهم على أعلى مستوى.

