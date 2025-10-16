خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على شقق الإسكان البديل للإيجار القديم والمطلوب

يبحث البعض عن طريقة التقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم، في إطار تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، التي تهدف إلى تحسين أوضاع السكن وتوفير بدائل عصرية مناسبة للمستحقين.

وأعلنت وزارة الإسكان الخطوات الرسمية للتقديم على الوحدات الجديدة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.



طريقة التقديم على شقق الإسكان البديل للإيجار القديم

أوضحت الوزارة أن جميع طلبات شقق الإسكان البديل تقدم حصريًا عبر منصة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي: https://digital.gov.eg/

ويجب على المواطن أولًا إنشاء حساب إلكتروني جديد على المنصة، ثم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية وإنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف.

بعد إنشاء الحساب، يتم الدخول إلى خدمة "السكن البديل" من قائمة الخدمات المتاحة.

قراءة الشروط والأحكام بعناية ثم الضغط على "أوافق على الشروط والأحكام" متبوعة بخيار "بدء الخدمة".

تحديد نوع الوحدة المؤجرة سواء كانت (سكنية – غير سكنية) مع إدخال عنوانها الكامل.

تحديد العلاقة الإيجارية: (المستأجر الأصلي – زوج المستأجر الأصلي – امتداد عقد الإيجار)، وإذا تم اختيار "امتداد عقد الإيجار" يجب توضيح صلة القرابة.

إدخال بيانات مقدم الطلب

يتعين على المواطن استيفاء البيانات الأساسية التالية:

الاسم رباعي كما هو في بطاقة الرقم القومي.

الرقم القومي ساري المفعول.

محافظة الميلاد.

رقم الهاتف الأساسي ورقم بديل إن وجد.

البريد الإلكتروني (اختياري).

رقم جواز السفر إن وجد.

إدخال البيانات الوظيفية والدخل

على مقدم الطلب إدخال البيانات الخاصة بالعمل والدخل الشهري على النحو التالي:

المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه.

الحالة الوظيفية (دائم – مؤقت – حر).

الدخل الشهري والدخل السنوي الإجمالي.

بيانات التأمينات: الرقم التأميني والقطاع التابع له.

بيانات الوحدة المؤجرة الحالية

تشمل هذه الخطوة تسجيل تفاصيل الوحدة المؤجرة:

الاستعلام عن العنوان من خلال رقم عداد الكهرباء (فاتورة – مسبق الدفع – سمارت).

اختيار شركة الكهرباء التابع لها العداد.

مراجعة العنوان الذي تستكمله المنصة تلقائيًا (المحافظة، القسم، الشارع، رقم البناية).

في حال عدم اكتمال العنوان، يجب على المواطن إدخاله يدويًا.

تفاصيل عقد الإيجار

يتعين على المواطن إدخال بيانات عقد الإيجار كاملة، وهي:

مساحة الوحدة بالمتر.

تاريخ بدء مدة الإيجار.

تاريخ نهاية مدة الإيجار.

قيمة الإيجار الشهري الحالي.

تاريخ بداية الإشغال.

اسم المالك الحالي للوحدة.

بيانات الأسرة والمقيمين

يتوجب على المتقدم إدخال بيانات أسرته والمقيمين في الوحدة كما يلي:

تحديد الحالة الاجتماعية (أعزب – متزوج – مطلق – أرمل).

إدخال بيانات الزوج أو الزوجة: الرقم القومي، الاسم، المؤهل الدراسي، الحالة الوظيفية، الدخل الشهري والسنوي.

إدخال بيانات الأبناء المقيمين وأرقامهم القومية.

تحديد إذا كان هناك أفراد آخرون يقيمون بخلاف الزوجة والأبناء، مع إدخال أسمائهم وصلاتهم بالمتقدم.

الحالة الصحية للأسرة

ضمن استمارة شقق الإسكان البديل، يتم تحديد الحالة الصحية لكل فرد من أفراد الأسرة:

- تحديد ما إذا كان أحد الأفراد من ذوي الهمم.

- إدخال بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة: رقم البطاقة، تاريخ الصلاحية، نوع الإعاقة، واسم الوصي إن وجد.

بيانات الأنشطة التجارية أو الشركات

- إذا كان مقدم الطلب يمتلك شركة أو نشاطًا تجاريًا، يجب إدخال البيانات التالية:

- رقم السجل التجاري أو الرقم الضريبي.

- اسم النشاط التجاري.

- تاريخ إنشاء الشركة.

- المحافظة والمقر الرئيسي للنشاط.

مراجعة وتأكيد الطلب

- بعد استكمال جميع الخطوات السابقة، يجب على المواطن:

- مراجعة كل البيانات والتأكد من دقتها.

- الضغط على "تحقق من رقم الهاتف المحمول"، حيث تصله رسالة نصية SMS تحتوي على كود مكون من 6 أرقام.

- إدخال الكود للتحقق، ثم الضغط على "تأكيد".

- تظهر رسالة "تم استلام طلبك بنجاح"، لتأكيد اكتمال عملية التقديم في شقق الإسكان البديل.

الإقرار القانوني ومسؤولية صحة البيانات

تشمل الاستمارة إقرارًا قانونيًا من المواطن يؤكد فيه أن جميع المعلومات المقدمة صحيحة، ويتحمل المسؤولية القانونية في حالة تقديم بيانات غير دقيقة، بما قد يؤدي إلى استبعاده من الدعم السكني أو المساءلة القانونية بتهمة التزوير في مستندات رسمية.

المتابعة بعد إرسال الطلب

بعد تقديم الطلب بنجاح، يتم التواصل مع المتقدمين إذا تطلب الأمر استكمال بعض البيانات أو تقديم مستندات إضافية.

وتؤكد وزارة الإسكان أن عملية مراجعة الطلبات تتم إلكترونيًا وفق معايير العدالة والشفافية لضمان وصول شقق الإسكان البديل إلى المستحقين الحقيقيين فقط.